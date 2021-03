Virtual pre-PulPaper esittelee kuusi teemaa

Metsäteollisuuden PulPaper siirtyi ensi vuoden maaliskuuhun, ja tänä keväänä 29.4.2021 järjestetään Virtual pre-PulPaper. Kävijöille veloitukseton verkkotapahtuma avaa kiinnostavasti ensi vuoden tapahtuman teemoja ja tarjoaa neljä pääpuheenvuoroa.

Virtual pre-PulPaperissa kuullaan huikeita keynote-puheenvuoroja ja avataan metsäteollisuuden aiheita kuuden teeman kautta. Teemoja ovat IT and Automation, Environment and sustainability, Safety and risk management, New products from biomass, Efficiency ja Packaging Solutions. Näihin teemoihin palataan PulPaper 2022 -tapahtumassa.

Tapahtuman avaa AFRY:n keynote-puheenvuoro Towards sustainable biorefineries with increased efficiency and digital solutions. Tapahtuman toisen keynote-puheenvuoron CircleToZero pitää johtaja Lauri Pehu-Lehtonen Andrizista. Tapahtumassa kuullaan myös Metsä Groupin toimitusjohtaja Ilkka Hämälän keynote-puheenvuoro Kemi bioproduct mill strengthening Metsä Group’s forerunner position in sustainable bioeconomy ja ABB Ability™:n Global Product Manager John Schroederin Data Optimization Strategies for Enhanced Analytics Applications and Advanced Controls for Papermaking.



Keynote-puheenvuorojen lisäksi jokaisessa teemassa on muutama puheenvuoro, joista mainittakoon IT and automation -teemassa Valmetin johtaja Jari Almin Intelligent control space, Environment and sustainability -teemassa Kemiran johtaja Sampo Lahtisen Sustainable chemical platform for paper and board ja New products from biomass -teemassa liiketoiminnan kehitysjohtaja Pia Qvintuksen esitys Spinnova – Sustainable textile material company.

Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös Puunjalostusinsinöörit ry:n vuosikokous ja julkaistaan Uusi puu -kilpailun voittaja. Kilpailussa etsitään puupohjaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Kilpailun finaaliin on edennyt kuusi finalistia. Pre-PulPaperissa käynnistetään Suomen Messusäätiön PulPaper Award -kilpailu, jonka palkinto jaetaan syksyllä.



Verkkotapahtumassa huomioidaan kansainvälisyys



Messukeskus tarjoaa yhteistyökumppaneineen nyt virtuaalisen kohtaamispaikan alan yrityksille ja ammattilaisille. Kansainväliseen PulPaper-tapahtumaan osallistui vuonna 2018 näytteilleasettajia 28 eri maasta ja kävijöitä 50 maasta. Kansainvälisen virtuaalitapahtuman aikataulutuksessa huomioidaan globaalisti eri aikavyöhykkeillä ohjelmaa seuraavat osallistujat, jotka voivat osallistua keskusteluun viestiseinän kautta. Verkkotapahtuma mahdollistaa tapaamisten sopimiset yritysten ja asiakkaisen välillä. Tänä vuonna saadaan paljon oppia kansainvälisestä verkkotapahtumasta ja oppeja tullaan käyttämään hyödyksi vuoden 2022 tapahtumassa.



”Isot harppaukset verkkotapahtumien järjestämisessä tulevat varmasti näkymään ensi vuonna niin, että Messukeskuksessa järjestettävän tapahtuman lisäksi joltain osin tapahtumaa voi seurata myös verkon kautta. Tulevaisuudessa ammattitapahtumat tulevat olemaan hybriditapahtumia”, uskoo tapahtumasta vastaava Marcus Bergström Messukeskuksesta. ”Verkkotapahtumat eivät korvaa kasvokkain kohtaamisia ja verkostoitumista paikanpäällä, mutta mahdollistavat osallistumisen helposti kaikkialta maailmasta.”

Virtual pre-PulPaper järjestetään verkkotapahtumana torstaina 29.4.2021. Kävijät voivat rekisteröityä tapahtumaan maksuttomasti osoitteessa www.pulpaper.fi.

Messukeskuksen yhteistyökumppani PulPaperin järjestelyissä on Puunjalostusinsinöörit ry.



PulPaper 2022 järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 29.-31.3.2022 samaan aikaan ChemBio Finlandin ja kemikaaliturvallisuuden kansainvälisen asiantuntijaseminaarin Helsinki Chemicals Forumin kanssa.

