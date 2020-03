Viruksia tulee ja viruksia menee, mutta fossiilinen hiili jää ja kumuloituu

Uudessa Suomessa oli 31.10.2019 artikkeli, jossa Suomen kansainvälisesti tunnetuin ja tunnustetuin ilmastoasiantuntija Petteri Taalas toteaa, etteivät hiilinielut ole ratkaisu ilmasto-ongelmiin (liite). Asia ei ole herättänyt sen enempää kohua ilmeisesti siksi, etteivät asian perustelut ole auenneet. Tai sitten niitä ei vain haluta ymmärtää, sillä onhan poliittinen eliittimme sitonut koko poliittisen arvovaltansa hiilinieluihin. Jos hiilinielut ovat tehottomia, on myös ilmastopolitiikkamme väärillä raiteilla.

Nyt on ilmestynyt kirja, ”Lyhyt tulevaisuuden historia”, jossa perustellaan kansantajuisesti, miksi hiilinielut eivät ole ratkaisu. Kirjan lähtökohdaksi on otettu Ilmatieteenlaitoksen ilmasto-oppaasta löytyvä kaavio, joka on siellä otsikoitu: ”Hiilidioksidi ja hiilen kiertokulku”(liite). Se on muotoiltu tässä teoksessa pelkistetympään muotoon, siten että fossiilisen hiilen kumuloituminen biosfääriin selkenee. Hiilen siirtely biosfäärin sisällä ei voi olla ratkaisu perusongelmaan.

Kirjan tavoite on tehdä ilmastokeskusteluun uusi avaus, niin että lasten pelottelun ja lillukanvarsien sijasta alettaisiin viimein kiinnittää huomio todelliseen ongelmaan - fossiilihiilen polttoon. Ja lopetettaisiin pitkän päälle hyödytön hiilidioksidin kätkentäleikki. Kirjan ensimmäinen osa keskittyy tämän asian esilletuontiin.

Kirjan toinen osa sitten luo fiktiotarinaa siitä mitä voisi tapahtua, jos fossiilihiilen poltto ei lopu. Siellä tulevaisuudessa sitten fasismi uhkaa ja teknologia karkaa käsistä.

Mutta ykkösosa kannatta lukea ajatuksella, vaikka reaalimaailmaan maailmanloppua ei ennustetakaan, ja fiktiossakin on onnellinen loppu.

Kirjan tekijäksi on merkitty Usko Toivo, mutta kyseessä on pseudonyymi. Syy pseudonyymin käyttöön selviää kirjan alussa. Ei ole tärkeää kuka sanoo, vaan mitä sanotaan.

Kustantajalta saa tilata näytekirjan ilmaiseksi kun lähettää viestin osoitteella: lehdisto@bod.fi

Ykkösosan voi lukea myös kustantajan lukunäytteestä osoitteesta www.bod.fi/s?k=soupfvjlkd1c