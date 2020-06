Visit Espoo kumppaniksi Itämeri Plogging -kampanjaan

Jaa

Espoossa meri on lähellä ja tarjoaa unohtumattomia elämyksiä. Vastuullisena matkailutoimijana Visit Espoo on kuitenkin tietoinen myös siitä, että Itämeri on tiedettyjen faktojen valossa yksi maailman saastuneimmista meristä, jonka ongelmana on roskaantuminen ja erityisesti rehevöityminen. Osana omia vastuullisuustoimiaan Visit Espoo lähti Itämeri Plogging -yhteistyöhön yhdeksi Keilaniemessä toimivan Vesiurheilukeskus Laguunin kumppaniksi.

Erikoisvarusteltu roskienkeräyskajakki varataan Laguunin järjestelmästä. Kuva: Mika Viitanen

Itämeri Plogging on Itämeren siivouskampanja, joka kutsuu tänä kesänä kaikki puhdistamaan merta yksi kajakki kerrallaan. Laguuni tarjoaa jokaisen Itämeren puhdistajan käyttöön maksuttomat Fortumin mahdollistamat kaksikkokajakit, jotka on modifioitu siivousta varten tarvittavine siivous- ja melontavälineineen. Joukossa on myös Visit Espoo -nimikkokajakki. Kajakit varataan osoitteesta itameri.info. Hanke kestää koko kesän ja huipentuu John Nurmisen säätiön lanseeraamaan Itämeripäivään 27.8. Laguunin sanoin Itämeri on ”kaikkien meidän etupiha ja rakas harrastuspaikka”, jonka halutaan säilyvän. Tässä myös Visit Espoo haluaa ehdottomasti olla mukana. Mallia roskienkeräykseen voi katsoa Mikko ”Peltsi” Peltolalta, joka seikkailee Itämerellä juuri julkaistulla videolla Visit Espoon Facebook-sivuilla. ”Itämeri on meidän lähimeri josta pitää pitää hyvää huolta. Jokainen voi omalla toiminnalla parantaa Itämeren tilaa. Hyviä keinoja on syödä Itämeren silakkaa ja särkikalaa, hillitä omaa kulutusta ja kerätä tietty roskia. Näin pidetään yhdessä huolta ainutlaatuisesta merestämme”, Mikko ”Peltsi” Peltola kannustaa. ”Vaatimukset matkailu- ja elämyspalveluiden tuottajia kohtaan kasvavat jatkuvasti. Pitää tarjota unohtumaton elämys, joka samalla on kestävästi tuotettu. Vesiurheilukeskus Laguuni toteuttaa näitä molempia arvoja esimerkillisesti. Olemme erittäin iloisia voidessamme olla mukana Laguunin koordinoimassa Itämeri -siivoushankkeessa, joka toivottavasti jatkuu pitkälle tulevaisuuteen ja houkuttelee esimerkillään myös muita toimijoita käynnistämään vastaavia hankkeita. Espoolla on rantaviivaa lähes 60 kilometriä ja ainoastaan yhdessä konkreettisesti tekemällä saamme tulevaisuudessakin nauttia unohtumattomista vesielämyksistä puhtailla rannoilla”, Visit Espoon matkailujohtaja Miikka Valo toteaa. Laguuni tekee yhteistyötä John Nurmisen Säätiön kanssa kiinnittääkseen huomiota Itämeren suojelun tärkeyteen ja kiireellisyyteen. Lisäksi Laguuni on mukana tukemassa säätiön Puhdas Itämeri -hankkeita. John Nurmisen säätiö tekee arvokasta työtä Itämeren pelastamiseksi ja sen perinnön säilyttämiseksi tuleville sukupolville. Erilaisten konkreettisten Itämeren suojelutoimien ja kulttuurityön avulla varmistetaan, että meri voi hyvin ja sen tarinat välittyvät eteenpäin. Kestäviä matkailupalveluita ympäri vuoden Vastuullisuus on tärkeää espoolaisille matkailualan toimijoille ja koko kaupungille. Espoo on innovatiivinen kestävän kehityksen toimija. Espoolaiset matkailualan yritykset ovat olleet ympäristöystävällisen matkailun edelläkävijöitä jo pitkään ja myös vierailijalle tarjotaan mahdollisuus toimia vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti. Visit Espoon päämääränä on tarjota kestäviä matkailupalveluita ympäri vuoden, monimuotoisesti ja inklusiivisesti toimien. Espoo on yksi Euroopan kestävimmistä kaupungeista. Keväällä 2016 tehdyn kansainvälisen vertailututkimuksen ja vuoden 2017 seurantatutkimuksen mukaan Espoo oli kaksi vuotta peräkkäin ykkössijalla Euroopassa. Espoon tavoitteena on olla pysyvästi Euroopan kestävin kaupunki, minkä lisäksi kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Visit Espoo ja alueen matkailualan yritykset ovat mukana myös Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmassa. ”Me Visit Espoossa olemme rakentaneet kestävän matkailun tiekarttaa, joka näyttää suuntaa matkailun tulevaisuuden kehittymiseen Espoossa. Tiekartta julkaistaan syksyllä 2020. Uskomme vakaasti kestävien matkailupalveluiden ympärivuotiseen tuottamiseen ja siihen, että destinaatiot ja palvelut, jotka kunnioittavat paikallisia arvoja ja ympäristöä, ovat ne tulevaisuuden kohteet ja palvelut, joihin halutaan myös matkustaa”, Valo kertoo. Lisätietoja: Espoo Marketing Oy/ Visit Espoo

Miikka Valo

puh. 043 824 6038

miikka.valo@espoo.fi www.visitespoo.fi

www.facebook.com/VisitEspoo

twitter.com/visitespoo

instagram.com/visitespoo

www.linkedin.com/company/visit-espoo

Yhteyshenkilöt

Kuvat Erikoisvarusteltu roskienkeräyskajakki varataan Laguunin järjestelmästä. Kuva: Mika Viitanen Lataa Roskat viedään Laguuniin ja punnitaan. Kuva: Mika Viitanen Lataa Itämeri Plogging kutsuu kaikki puhdistamaan Itämerta kajakki kerrallaan. Kuva: Mika Viitanen Lataa

Linkit