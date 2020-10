Hyvinkään kaupungin tapahtumakalenteri ja Visithyvinkaa.fi verkkosivut on uudistettu siten, että kokonaisuus palvelee jatkossa sekä tapahtumakävijöitä että matkailijoita. Reitit eri paikkoihin löytyvät kohdekohtaisten karttojen avulla, eli tavoitteena on kaikin puolin helppokäyttöinen käyttökokemus myös mobiilissa.

28.10.2020

Visit Hyvinkää ja kaupungin tapahtumakalenteri toimivat nyt yhdessä



Hyvinkään kaupungin tapahtumakalenteri ja Visithyvinkaa.fi verkkosivut on uudistettu siten, että kokonaisuus palvelee jatkossa sekä tapahtumakävijöitä että matkailijoita.

- Sivustokokonaisuus palvelee niin hyvinkääläisiä kuin paikkakunnalla vierailevia. Teemme kaupunkia tutuksi aiempaa enemmän valokuvien kautta, jotta matkailijat voivat entistä paremmin hahmottaa, mitä Hyvinkäällä on tarjota. Reitit eri paikkoihin löytyvät kohdekohtaisten karttojen avulla, eli tavoitteena on kaikin puolin helppokäyttöinen käyttökokemus myös mobiilissa, taustoittaa Hyvinkään kaupungin viestintäpäällikkö Pi Krogell-Magni.

Tapahtumajärjestäjät ja matkailuyrittäjät tervetulleita mukaan sisällöntuottajiksi



Jo aiemmin Hyvinkään tapahtumakalenteri on mahdollistanut sen, että tapahtumajärjestäjät ilmoittavat tapahtumistaan suoraan kalenteriin. Jatkossa myös ravintola- ja matkailualalle tarjotaan samaa mahdollisuutta.



- Paikalliset toimijat voivat lisätä uusia tapahtumia ja kohteita helposti ja sitä kautta saada lisää näkyvyyttä palveluilleen. Samalla sivuston hyödyt käyttäjille kasvavat, kun yhdestä osoitteessa löytyy selkeät tiedot eri vaihtoehdoista. Tapahtumajärjestäjien käyttämä tapahtumat.hyvinkaa.fi verkko-osoite toimii myös jatkossa Visithyvinkaa.fi osoitteen rinnalla, sanoo kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Raatikainen.



- Tulevaisuudessa on myös tarkoitus lisätä yhteistyötä eri matkailualan toimijoiden, kuten HelsinkiNorthin kanssa, jotta erilaisia matkailuun liittyviä tuotepaketteja myös voisi jatkossa löytää Visithyvinkaa.fi -kautta, kaavailee liiketoimintajohtaja Annukka Lehtonen.



Visit Hyvinkään ja tapahtumakalenterin uudistus osuu yhteen tänään keskiviikkona alkavan Hyvinkään Halo - valotapahtuman kanssa. Tavoitteena on, että tulevana talvena entistä suurempi joukko kävijöitä löytää Hyvinkään hyvät talviliikuntamahdollisuudet sivuston kautta. Kesän 2021 osalta tavoitteena on parantaa Hyvinkään tunnettuutta kotimaanmatkailun kohteena tuomalla esiin kaupungissa olevia vapaa-ajan vieton mahdollisuuksia.



Pi Krogell-Magni, viestintäpäällikkö, p. 050 522 5953

Outi Raatikainen, kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö, p. 0400 929 846

Annukka Lehtonen, liiketoimintajohtaja, p. 050 592 2768

