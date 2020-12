Vitikanpää-Ketavaara kevyen liikenteen väylän rakennustyöt jääneet talvitauolle

Rovaniemellä maantiellä 934 huhtikuussa alkaneet kevyen liikenteen väylän rakennustyöt keskeytyvät talvikauden ajaksi.

Hankkeessa on rakennettu kevyen liikenteen väylä maantien 934 vasemmalle puolelle noin kolmen kilometrin matkalle välille Vitikanpääntie- Ketavaarantie. Väylä jää talveksi Takaputaan sillan kohtaa lukuun ottamatta murskepinnalle ja sen talvihoidosta vastaa pääurakoitsijana toimiva Destia. Viimeistelytyöt ja lopulliset päällysteet tehdään kesän 2021 aikana.

Hankkeeseen kuuluva Takaputaan silta ja sen yhteydessä oleva kevyen liikenteen väylä on valmistunut ja se on liikenteen käytössä. Myös Myllyojan kohdalla oleva kevyttä liikennettä varten rakennettava putkisilta on valmistunut.

Koko kevyen liikenteen väylän osuudelle rakennettiin maantielle uusi LED-valaistus. Valaistus on toteutettu ns. älyvalaistuksena eli lampuissa on liiketunnistimet ja valot kirkastuvat silloin kun siellä joku ajoneuvo liikkuu ja himmenee kun siellä ei liikuta. Tunnistimet eivät reagoi jalankulkijoihin eikä pyöräilijöihin eli silloin valot palavat himmeämpänä.

Uuden kevyen liikenteen väylän rakentamisella parannetaan tieosan liikenneturvallisuutta ja kevyen liikenteen yhteyksiä asuntoalueelta kuntakeskukseen.

Hankkeen urakkahinta on 3,5 M euroa. Pääurakoitsijana toimii Destia Oy.