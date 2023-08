VNTRS tuo innovatiivista yrittäjyyttä Suomeen - uusi venture studio avaa toimintansa Open Creative Housella elokuun lopussa

Suomessa on paljon ideoita ja lahjakkaita yrittäjiä. Kun startupit yhdistävät voimansa, syntyy lisää kannattavia innovaatioita.

Näin ajatellaan VNTRS:issa, joka laajentaa toimintansa Suomeen elokuun lopussa. Venture studio tarkoittaa liiketoimintamallia, jossa yritys rakentaa useita itsenäisiä yrityksiä. Suomen laajentumisesta vastaa Suomen johtaja Ronny Eriksson, venture-arkkitehti, jolla on viiden vuoden kokemus yrittäjänä sekä innovaatio- ja kiihdytysprojektien johtajana. Neuvonantajina toimivat Kustaa Valtonen ja Peter Vesterbacka liittyvät myös hallitukseen.

VNTRS:n konseptissa tuodaan yhteen ihmisiä eri taustoista ja asiantuntemusalueilta. Hyviä ideoita muutetaan menestyksekkäiksi teknologiayrityksiksi, joilla on myönteinen vaikutus maailmaan.

Eriksson on innoissaan VNTRS:n saapumisesta Suomeen. ”Tämä avaa mahdollisuuden hyödyntää Suomen innovatiivista ilmapiiriä ja yrittäjälahjakkuutta, ja se taas tukee startup-ekosysteemin kasvua. Uskon, että VNTRS:n kanssa voimme tukea startupeja kohti menestystä."

Kustaa Valtonen ja Peter Vesterbacka ovat arvostettuja konkareita Pohjoismaiden startup-maailmassa. Valtonen on menestyvä enkelisijoittaja, ja Vesterbacka tunnetaan Angry Birds & Slush -hankkeista. Molemmat ovat myös mukana Bay Area -tunneliprojektissa.

VNTRS tekee yhteistyötä 30 eri alan bisneksen kanssa Pohjoismaissa ja Baltiassa - niihin kuuluvat muun muassa Strawbees, Beleco, Combify, Votemo, Commu ja Preglife.

"VNTRS on jo luonut hienoja yrityksiä Ruotsissa ja Virossa. Odotan innolla yhteistyötä Ronnyn ja kanssa tässä mielenkiintoisessa hankkeessa." sanoo Valtonen. Samoilla linjoilla on myös Vesterbacka, joka painottaa, että Finest Bay Area -alueen vetovoimaa on tärkeä vahvistaa.

