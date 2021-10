Voiko sijoittaminen auttaa ratkomaan Suomen ongelmia?

Kestävyysvaje, pitkäaikaistyöttömyys, ympäristön heikentyminen ja eriarvoisuuden kasvu ovat ongelmia, jotka koskettavat monia meistä.

Sen sijaan, että näitä ongelmia hoidettaisiin jälkikäteen, niitä kannattaisi ehkäistä ennalta. Julkisen sektorin resurssit ovat kuitenkin usein niin niukassa, ettei ennaltaehkäisy ole mahdollista.

”Yksityisellä sektorilla olisi kyky ja resurssit tarttua ketterästi, kunnianhimoisesti sekä tarvittavalla asiantuntemuksella ongelmien ehkäisemiseen jo ennakolta”, ohjelmajohtaja Samir Omar S-Pankista kertoo.

Helpottaakseen merkittävien haasteiden ratkaisemista jo ennalta S-Pankki tuo markkinoille uuden vaikuttavuusrahaston. Sen avulla myös yksityishenkilöt voivat nyt sijoittaa vaikuttavasti samaan tapaan kuin suuret ammattimaiset sijoittajat aiemmin.

Vaikuttavuusinvestoimisessa yksityinen pääoma tavoittelee kohtuullisen taloudellisten tuoton lisäksi mitattavaa yhteiskunnallista hyötyä. Maailmanlaajuisesti jo yli 500 miljardia dollaria on sijoitettu vaikuttavuussijoituksiin.

”Sijoitus kohdistuu aina toimintaan, jolla luodaan yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä. Lisäksi sijoituksilla on aina selkeät mitattavissa olevat vaikuttavuustavoitteet sekä taloudelliset tuottotavoitteet”, Omar kertoo.

Vaikuttavuussijoittamisesta S-Pankissa vastaava johtaja Jani Kempas kertoo olevansa innoissaan siitä, että aiemmin vain suursijoittajien käytössä olleet sijoitustuotteet ovat nyt myös yksityishenkilöiden ulottuvilla. Iso osa uuden rahaston sijoituksista kohdistuu SIB-hankkeisiin, joissa vaikuttavuutta pyritään mittaamaan erittäin tarkasti.

”Moni S-Pankki Private -asiakas tahtoo olla muutoksen tekijä ja on toivonut tällaista tuotetta. Nyt pääsemme vastaamaan tähän toiveeseen. S-Pankki valittiin aiemmin tänä vuonna yhdeksättä kertaa Suomen vastuullisimmaksi pankiksi ja olemme ylpeitä siitä, että olemme vaikuttavuussijoittamisen edelläkävijä Suomessa”, Kempas sanoo.

Mahdollisuus tehdä sekä hyvää että rahaa

S-Pankki Vaikuttavuus I Ky on rahastojen rahasto, jota hallinnoi S-Pankki Pääomarahastot Oy. Rahaston toimikausi on 12 vuotta ja se keskittyy edistämään kolmea vaikuttavuusteemaa: lähiseutujen ympäristöä, suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä kestävyysvajetta.

Rahaston sijoitukset kohdistuvat toimintaan, jolla luodaan yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä. Lisäksi sijoituksilla on aina selkeät mitattavissa olevat vaikuttavuustavoitteet sekä taloudelliset tuottotavoitteet. Rahasto tavoittelee kohtuullista 6–7 prosentin vuotuista tuottoa. Tuoton toteutuminen on sidottu monin paikoin sijoituskohteiden todennettavaan vaikuttavuuteen. Rahasto sijoittajaksi on mahdollista ryhtyä vähintään 50 000 euron sijoituksella, joka tehdään erillisen syöttörahaston avulla.