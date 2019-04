Voimaharjoittelulla ja lihasmassan kasvulla yhteys alempaan sydän- ja verisuonitautiriskiprofiiliin

Kuntosaliharjoittelulla tavoitellaan usein atleettista vartaloa, mutta harjoittelulla voi olla myös terveydelle hyödyllisiä seurauksia, kuten tuore tutkimus Jyväskylän yliopistosta osoittaa. Säännöllinen voimaharjoittelu kasvatti lihasmassaa ja vähensi koko kehon sekä vatsan alueen rasvamassaa tutkimuksessa mukana olleilla. Lisäksi lihasmassan kasvun havaittiin olevan yhteydessä suotuisampaan sydän- ja verisuonitautien riskitekijäprofiiliin.

Huolimatta voimaharjoittelun tiedetyistä hyödyistä vanhenevassa väestössä, vain vähän tutkimustietoa on ollut saatavilla voimaharjoittelun vaikutuksista sydän- ja verisuoniterveyteen nuoremmassa aikuisväestössä. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistutkimuksessa entuudestaan terveet nuoret miehet harjoittelivat kuntosalilla säännöllisesti 16 viikon ajan.

Tutkimuksessa voimaharjoittelulla oli terveydelle suotuisia vaikutuksia erityisesti veren rasva-arvoihin. Lisäksi tutkimuksessa löydettiin positiivinen yhteys lihasmassan kasvun ja veren HDL-profiilin välillä. Henkilöt, joilla havaittiin suurin kasvu lihasmassassa, havaittiin myös suurin nousu HDL-pitoisuuksissa. Eniten voimaharjoittelusta hyötyivät ne, joilla oli heikoin lähtötaso kehonkoostumuksen ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijäprofiilin suhteen.

- Tutkimustulokset osoittavat, että voimaharjoittelulla kyetään saavuttamaan positiivisia vaikutuksia sydän- ja verisuonitautiriskitekijöihin jopa nuoressa terveessä aikuisväestössä, kertovat Jyväskylän yliopiston yliopistotutkija Juha Ahtiainen ja aineistosta väitöskirjaa Helsingin yliopistoon tekevä lääketieteen kandidaatti Heikki Sarin.

Havaittu positiivinen yhteys saavutetun lihasmassan ja HDL-profiilin välillä korostaa entuudestaan kehonkoostumuksen roolia ja tärkeyttä arvioitaessa sydän- ja verisuonitautiriskiä.

- Tutkimustiedon valossa jatkossa olisi oleellista kiinnittää enemmän huomiota myös lihasmassan määrään rasvakudoksen lisäksi arvioitaessa sydän- ja verisuonitautiriskitekijäprofiilia, Ahtiainen ja Sarin sanovat.

Tutkimukseen osallistui 68 tervettä nuorta miestä, jotka osallistuivat 16 viikon kestoiseen voimaharjoitteluinterventioon. Tutkittavilta mitattiin kehonkoostumusta, suorituskykyä ja kerättiin laskimoverinäytteitä aineenvaihduntatuotteiden analyysejä varten.Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian tieteenalan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Genomiikka ja biomarkkerit -yksikön kanssa.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu liikunta-alan johtavassa kansainvälisessä Medicine and Science in Sports and Exercise -lehdessä.

Julkaisu: Sarin, Heikki V.,Ahtiainen, Juha P., Hulmi, Juha J., Ihalainen, Johanna K., Walker, Simon, Küüsmaa-Schildt, Maria, Perola, Markus, and Peltonen, Heikki. Resistance Training Induces Antiatherogenic Effects on Metabolomic Pathways. Medicine & Science in Sports & Exercise: April 8, 2019 - Volume Publish Ahead of Print. doi: 10.1249/MSS.0000000000002003.