Voimakkaiden rajuilmojen todennäköisyys kasvaa viikonvaihteessa

Kosteaa ja lämmintä ilmaa alkaa virrata maahamme sunnuntain kuluessa. Salamointia, raekuuroja ja rankkaa sadetta voi esiintyä sunnuntai-iltapäivästä alkaen maan etelä- ja keskiosassa. Maanantaina päivällä on laajalti helteistä, ja lämpötila voi kivuta maan etelä- ja keskiosassa yli 30 asteen.

”Ilmamassassa on harvinaisen runsaasti kosteutta, joka lisää helteen tukaluutta sekä toimii rajuilmojen polttoaineena. Lisäksi rajuilmoja ohjaavat ilmavirtaukset ovat hyvin voimakkaita, minkä vuoksi vahinkoa aiheuttavien ukkospuuskien todennäköisyys kasvaa maanantaina”, arvioi Ilmatieteen laitoksen rajuilma-asiantuntija Ari-Juhani Punkka.

Säätilanteessa on aineksia hyvin rajujen ukkospilvien muodostumiselle, mutta ukkospilvikehityksen käynnistymiseen liittyy vielä tässä vaiheessa merkittäviä epävarmuuksia. Vastaavissa aiemmissa tilanteissa on nähty, että ukkospilvet ja niistä aiheutuvat vahingot voivat painottua ajallisesti myöhäiseen iltapäivään, iltaan tai jopa yöhön. Tilanteen kehittymistä voi seurata rajuilmavaroitusten avulla Ilmatieteen laitoksen sääsovelluksessa sekä verkkosivuilla www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset. Rajuilmoihin varautumiseen on ohjeita osoitteessa www.ilmatieteenlaitos.fi/toimintaohjeita-ukkospuuskissa.



Tiedotetta päivitetään tarvittaessa Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla.