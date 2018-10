Voimalalla kiinnostus sähköön Helsingin Tapanilassa

Hiidenkiven peruskoulu on Helsingin Tapanilassa sijaitseva yhtenäinen peruskoulu, joka on perustettu vuonna 2004, kun Pohjois-Helsingin yläasteen koulu muutti Tapanilaan laajeten yhtenäiseksi peruskouluksi. Hiidenkiven koulussa on noin 840 oppilasta luokilla 1-9. Koulun henkilöstön määrä on 70, joista päätoimisia opettajia on 60. Hiidenkivi on kaupunginosansa lasten ja nuorten ajanmukainen sekä yhteisöllinen lähikoulu.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on sähköisen talotekniikan asiantuntija, edunvalvoja, vahva vaikuttaja ja johtava tiedon tuottaja. Liiton yli 3 000 jäsenyritystä rakentavat ja pitävät kunnossa sähkö- ja televerkot ja huolehtivat siitä, että kaikki toimii – valaistus, lämmitys, tietoliikenneyhteydet, antennit, hissit, turvajärjestelmät, koneet – kotona, työpaikalla, julkisissa tiloissa ja ulkona. STUL ry:llä on 16 alueosastoa, joista kukin lahjoittaa oman alueensa peruskoululle Voimala-paketin.

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka edistää sähkön turvallista, energiatehokasta ja älykästä käyttöä. STEK tuottaa sähköön ja energiaan tutustumista helpottavia opetusmateriaaleja opettajille. STEKin jäseniä ovat muun muassa Teknologiateollisuus ry, Energiateollisuus ET ry, Sähkö- ja teleurakoitsijoiden liitto sekä Sähköteknisen Kaupan liitto ry.

Janne Käpylehto on palkittu tietokirjailija, keksijä ja energia-aiheisten työpajojen ja kurssien pitäjä. Hän on tehnyt laajasti asiantuntijatehtäviä erityisesti energia-alalla sekä toteuttanut poikkitieteellisiä energiaprojekteja.