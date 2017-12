Voit lukea uusia suosittuja e-lehtiä Espoon ja Vantaan kirjastoissa

eMagz-palvelu sisältää kotimaisia aikakaus- ja ammattilehtiä näköispainoksina. Palvelua voi käyttää Espoon ja Vantaan kirjastojen asiakaskoneilla ja langattomassa verkossa. Mukana on monia suosittuja lehtiä kuten Ilta-Sanomat, Iltalehti, Me Naiset ja Seiska.

eMagz-palvelu sisältää kotimaisia aikakaus- ja ammattilehtiä näköispainoksina. Mukana on monia suosittuja lehtiä kuten Ilta-Sanomat, Iltalehti, Me Naiset ja Seiska. Palvelua voi käyttää Espoon ja Vantaan kirjastojen asiakaskoneilla ja langattomassa verkossa.



Palvelussa on luettavissa 117 näköislehteä ja useimmista lehdistä on tarjolla myös aikaisemmat numerot kuluvalta ja edelliseltä vuodelta. Lehdillä voi olla lehtikohtaisesti yhdestä kolmeen yhtäaikaista käyttäjää.



Lehtien lukeminen eMagzista ei ole vaikeaa. Tarvittaessa voit kuitenkin aina pyytää apua kirjaston henkilökunnalta.

Espoossa: emagz.fi

Vantaalla: vantaa.emagz.fi

Huomaathan, että Helmet-kirjastoilla on useita muitakin e-lehtipalveluja.