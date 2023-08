Voland Partners sijoittaa kotimaiseen tilitoimistoalan uudistajaan – Balanco on harvinaisuus kasvuyritysten joukossa

Voland Partners tekee pääomasijoituksen tilitoimistopalveluita tarjoavaan Balancoon. Samalla Voland Partnersista tulee Balancon vähemmistöomistaja.

Vuonna 2015 perustettu Balanco on kasvanut alle kymmenessä vuodessa 140 työntekijää työllistäväksi yhtiöksi.

Pääomasijoituksen turvin Balanco kiihdyttää omaa teknologiakehitystään ja laajentuu uusille markkinoille Euroopassa.

”Haluamme nostaa teknologian kehittämisen Balancon erottautumisen ja kilpailuedun keskeiseksi tekijäksi. Tiimimme tuo tähän vahvaa osaamista, jolla teknologian hyötyjä ja yhtiön omaa tuotekehitystä saadaan tuotua nopeasti kasvun tueksi”, Voland Partnersin perustajaosakas Samuli Siljamäki sanoo.

Tekoäly käsittelee jo huomattavan osan Balancon käsittelemistä ostolaskuista.

Automaation lisääntyminen vapauttaa työntekijöiden aikaa palveluille. Se mahdollistaa myös orgaanisen kasvun, jota perinteisestä kirjanpidosta on haastavaa saada tulevaisuudessa.

Teknologiakehitys tarjoaa Balancon työntekijöille uusia uranäkymiä ja työtehtäviä perinteisten taloushallinnon tehtävien rinnalle.

”Teemme omaa ohjelmistorobotiikan kehitystämme automatisoimaan esimerkiksi verotietojen käsittelyä. Osa kirjanpitäjistämme keskittyy jo lähes täysin ohjelmistorobottien kouluttamiseen”, Balancon perustajaosakas ja toimitusjohtaja Mikko Marttunen kertoo.

Uuden kasvuvaiheen tavoitteena on yli kolminkertaistaa Balancon liikevaihto seuraavan neljän vuoden aikana. Balancon liikevaihto nousee noin 11 miljoonaan euroon tänä vuonna.

”Balanco on poikkeuksellisen hyvin johdettu kasvuyritys, jota on alusta alkaen rakennettu suuren yhtiön tavoin. Yhtiö on jo nyt rakenteellisesti valmis uuteen kasvuvaiheeseen, ja yhtiöllä on selkeä strategia kasvuun. Tämä on meillä Suomessa melko harvinaista”, Siljamäki arvioi.

”Harvoin tulee vastaan tämän kokoluokan yrityksiä, jotka huolehtisivat vastuullisesta liiketoiminnasta, sen mittaamisesta ja raportoinnista näin laadukkaasti. Balanco on erinomainen esimerkki ESG-kysymysten merkityksestä kasvun mahdollistajana”, Voland Partnersin perustajaosakas ja toimitusjohtaja Veera Sylvius sanoo.

Alan uudistaja kasvaa kansainvälisesti

Teknologiakehityksen lisäksi yritysostot ja palveluliiketoiminnan kehittäminen ovat Balancon kasvun ajureita seuraavan neljän vuoden aikana.

Yhtiö on jo haalinut tukevan aseman Suomen lisäksi Ruotsin ja Norjan markkinoilta. Ruotsissa ja Norjassa yhtiö on laajentanut markkinaosuuttaan yritysostoilla.

Pelkästään Ruotsissa Balanco osti uutta liikevaihtoa yli neljällä miljoonalla eurolla vuonna 2021.

”Ruotsissa ja Norjassa olemme kasvaneet kokoluokkaan, jossa voimme siirtyä myös orgaanisen kasvun vaiheeseen. Tanska on seuraava luonnollinen markkina, jonne laajennumme yritysostoilla. Pohjoismaiden lisäksi myös laajempi Euroopan markkina tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia. Suomessa kasvutavoitteemme ovat kovat, emmekä poissulje yritysostoja täälläkään”, Marttunen sanoo.

Balanco on perustamisestaan lähtien toiminut suunnannäyttäjänä tilitoimistoalan muutokselle. Yritys on uudistanut perinteisesti jäykkään prosessiin keskittyvää tilitoimistotyötä mielekkäämmäksi työntekijöille ja asiakkaille.

Marttusen mukaan tilitoimistoihin usein liitettävä haastava työnantajamielikuva on muodostunut alalle tyypillisten jäykkien toimintatapojen vuoksi, jossa asiakkaat ja työntekijät joutuvat mukautumaan prosesseihin.

”Perinteistä tilitoimistotyötä ei ole nähty houkuttelevana, sillä työntekijät eivät viihdy konemaisessa liukuhihnatyössä. Pyrimme tekemään alasta houkuttelevamman uudistamalla työnkuvia ja panostamalla henkilöstön hyvinvointiin sekä koulutukseen. Myös teknologiakehityksellä on tässä tärkeä rooli. Työ tuottaa tulosta. Saamme vuosittain useita kymmeniä työhakemuksia niin nuorilta kuin alanvaihtajiltakin”, Marttunen iloitsee.

Toimialaa ravistellut uraauurtava työ huomioitiin vuonna 2021, kun eläkeyhtiö Ilmarinen myönsi Tulevaisuuden työnantaja -tunnustuksen Balancolle.