Voodoo Live -bändirekisteri luo kysyntää pienillekin artisteille

Voodoo Entertainmentin jo vuodesta 2011 asti pyörittämä kotimainen bändirekisteri muutti 10-vuotisjuhlien kunniaksi nimeään. Uusi nimi on Voodoo Live ja palvelu on avoin kaikille suomalaisille musiikkia livenä esittäville artisteille.



Voodoo Entertainmentin missio on nostaa esiin musiikkimaailman pieniäkin tekijöitä ja auttaa heitä kapuamaan ihmisten tietoisuuteen. Laajemmassa kuvassa Voodoo pyrkii systemaattisesti tuomaan musiikin luomu- ja paikallistuotannon takaisin eetteriin, murtaen samalla mm. radiosoittoa hallitsevan, vain muutamien isojen pelureiden diktatoiman musiikkimarkkinarakenteen.



"Voodoo Live -palvelu toimii taistelussamme indien puolesta apuna erinomaisesti, sillä se avaa suoran yhteyden tapahtumien järjestäjien ja esiintyjien välille, vieläpä ilman kustannuksia," kommentoi Voodoo Entertainmentin perustaja Mike Van Dola.

Tällä hetkellä rekisterissä on noin 500 esiintyjää eri puolilta Suomea sekä eri tyylilajeista aina perinteisestä tanssimusiikista ja jatsista heviin ja rankkaan teknoon. Mukaan mahtuu trubaduureja, dj:eitä, akustisia duoja, trioja ja suurempia bändejä aina big bandeihin saakka. Kävijäkuntaa Koronan aikana palvelussa on ollut tyypillisesti joitain tuhansia per kuukausi.



Kaavailitpa yksityis- tai yritys-tapahtumaa missä päin Suomea tahansa, Voodoo Live -palvelussa voit selata oman alueesi tarjontaa ripeästi, kontaktoida mielenkiintoisia esiintyjiä sekä sopia asioista suoraan artistin kanssa ilman ylimääräisiä välikäsiä tai välityskuluja. Voodoo Live -rekisteri välittää ohjelmaa sinulle niin häihin, syntymäpäiviin kuin vaikkapa yritys-gaaloihinkin.



Jos sinulla on keikkaileva yhtye ja haluat kasvattaa kysyntää, liity rekisteriin ilmaiseksi osoitteessa VoodooLive.fi.



***



Voodoo Entertainment on varsinaissuomalainen esiintyjävälitys ja levy-yhtiö. Kauttamme saat luotua Lounais-Suomessa tapahtuvaan tilaisuuteesi taatusti oikean tunnelman, laatutakuulla ja vankalla kokemuksella. Voodoon kanssa voit yhdessä valita omaan budjettiisi sopivan esiintyjän, jolloin otamme huomioon kaikki erityisvaatimuksesi. Hyödynnämme tarvittaessa tapahtuma-asiantuntemusta myös musiikkivalintojen ulkopuolella.



Missiona Voodoolla on nostaa esiin paikalliset pienet yhtyeet, tuoda kunniaa musiikin luomutuotannolle sekä suuremmassa kuvassa syrjäyttää kokonaan musiikkimarkkinoiden nykyinen muutaman massiivisen tahon hallitsema valtarakenne.