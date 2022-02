Voodoo Rock II: Toinen osa festivaali-iltojen sarjaa Turussa 4.3.2022

Musiikillista anarkismia

Musiikilla on valtava vaikutus tunnetiloihimme, mielialaamme ja elämäämme. Monet meistä eivät kuitenkaan kuule uutta musiikkia niin usein kuin olisi syytä. Tämän takia Voodoo Entertainment järjestää Voodoo Rock -festivaali-iltojen sarjan.

Pienempikin musiikkifani tuntee radiossa toistamiseen pyörivät top-listojen valtavirta-artistit, mutta miten on tuoreen, alkuperäisen ja oikeasti ilmaisuvoimaisen musiikin laita? Niiden setelintunnistimet läpäisevien taiteilijoiden tuotannon, joka oikeasti on rajallisen aikamme ja tavoitellun huomiomme arvoista? Voodoo Rock on musiikkiteollisuuden ylikaupallistettuun puoleen kyllästyneiden juhla.

Vihdoinkin tuulettumaan!

Ankarien korona-karanteenien jälkeen se päivä, jota olemme odottaneet on vihdoinkin täällä. Aikamme ensimmäinen Voodoo-ilta Voodoo Rock II juhlitaan perjantaina 4. maaliskuuta. Ovet avautuvat yleisölle klo. 19.00, show alkaa klo. 20.00 ja päättyy puoliltaöin. Tapahtumapaikkana toimii Turun keskustan Club Utopia.

Festivaali-illat koostuvat eri tyylilajeja edustavista Voodoo Entertainmentin nousevista tähdistä sekä muutamista villeistä korteista. Maaliskuun ilta on jatkumoa Voodoo Rock I:lle, joka peruttiin korona-säännösten vuoksi. Tämän johdosta koetkin nyt Voodoo Rock II ja III -illoissa neljä esiintyjää aiemmin ilmoitetun kolmen sijasta, vieläpä samalla hinnalla.

Raikas musiikillinen drinkki

Voodoo Rock II tarjoaa raikkaan sekoituksen folkkia, rappia, teknopoppia ja hardcore dancea juuri oikein blandattuna saaden menosukkasi pyörimään jaloissa. Illan isäntänä ja emäntänä toimii juontajapari Antti Paloheimo ja Jenna "Juniper" Turpeinen.

Spektaakkeli alkaa Mustan kauriin hurmaavan vilpittömällä folk-musiikilla, mitä seuraa aidosti takamuksiin potkivaa rappia Helppo J:n otteessa. Tämän jälkeen onkin aika siirtyä tanssilattialle Atomic Berriesin eurodance-henkisen fiilistelyn pariin.

Huikea ilta kulminoituu huippuluokan hard dance -reiveihin, Project Redin resonoidessa koko rakennuksen taajuudella. Jos rakastat hyvää musiikkia, rakastat tätä show-iltaa.

Live-esitysten välissä voit hengähtää ja suorittaa henkilökohtaista huoltoa. Utopian soittolista pitää huolen, että häly ei lakkaa tämänkään aikana.

Liput ja saapuminen

Ennakkoliput ovat saatavilla Utopian verkkokaupasta hintaan 10€/kpl. Toimi nopeasti ja hanki omasi nyt ennen kuin ne loppuvat. Kokemus on jokaisen euron arvoinen ja sinun tulee ehdottomasti saapua paikalle todistamaan asia!

Saapumisen yhteydessä 25 ensimmäistä opiskelijakortin esittänyttä saavat lahjaksi harvinaisen Voodoo Entertainment -haalarimerkin.

Näin lupaava esiintyjäkaarti näin edulliseen hintaan tekee Voodoo Rock II:sta tapahtuman, jollaista sinulla ei yksinkertaisesti ole varaa jättää väliin! Käynnistä viikonloppu tuoreen musiikin sykkeessä, yhdessä kaltaistesi musiikkianarkistien kanssa.

---

Voodoo Rock II – Pe 4.3.2022

Tapahtuma alkaa klo. 20.00

Club Utopia

Humalistonkatu 8, 20100 Turku

Liput 10€ netistä tai ovelta mikäli jäljellä

Haastattelupyynnöt ja muu asia:

Mike Van Dola, taiteellinen johtaja

info@voodooentertainment.net