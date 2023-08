VR nimittää Melisa Bärholmin henkilöstöstä ja yrityskulttuurista (People & Culture) vastaavaksi johtajaksi

Melisa Bärholmilla on pitkä ja monipuolinen kokemus henkilöstöjohtamisesta muutos – ja kasvuyrityksissä. Bärholm siirtyy VR:lle Lujatalo Oy:n henkilöstöjohtajan tehtävästä. Bärholm on aloittanut uransa Nokialla ja työskennellyt henkilöstöjohtajan tehtävissä myös Tikkurilassa, Roviolla, Suunnolla sekä Postissa.



Melisa Bärholm seuraa tehtävässä Laura Ansaharjua, joka siirtyy uusiin haasteisiin yhtiön ulkopuolelle.



”Haluan kiittää Lauraa hänen erinomaisesta työstään yhtiön muutosstrategian eteen sekä People & Culture-toiminnon rakentamisesta tukemaan yhtiön uudistumista. Toivotan Lauralle onnea ja menestystä uusiin haasteisiin”, sanoo toimitusjohtaja Elisa Markula.



”Samalla toivotan Melisa Bärholmin tervetulleeksi VR:n matkalle. Kulttuuri, johtaminen ja työntekijäkokemuksen kehittäminen sekä oppiva, tehokas organisaatio ovat keskeisiä menestystekijöitä matkallamme sujuvan ja kestävän liikkumisen ja logistiikan palveluyhtiöksi. Melisan osaaminen ja kokemus tuo hyvän lisän tiimiimme”, jatkaa Markula.



”Olen innoissani tästä mahdollisuudesta päästä mukaan VR:n muutosmatkalle. Yhtiö on nyt mielenkiintoisessa vaiheessa - henkilöstöä, johtamista ja yrityskulttuuria kehittämällä vahvistamme edellytyksiämme asiakkaiden palvelukokemuksen kehitykselle ja yhtiön kasvulle”, sanoo Bärholm.