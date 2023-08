VR tarkistaa lähiliikenteen kerta- ja sarjalippuhintoja

Maanantaina 28.8.2023 kello 9 voimaan astuvien hinnantarkistusten taustalla ovat yleiset kustannustason muutokset.

"Koska toimintaympäristöömme vaikuttavat monet muutokset, kuten inflaatio ja energian hinnan nousu, joudumme tarkistamaan lähiliikenteen hintoja. Tavoitteemme on kasvattaa lähiliikenteen matkustajamäärää ja pitää hinnanmuutokset maltillisina. Lähijunan valitseminen on aina ilmastoteko ja jatkossakin edullinen ja nopea tapa liikkua", sanoo VR:n lähiliikennejohtaja Anu Punola.



Korotamme lähiliikenteen kerta- ja sarjalippujen hintoja keskimäärin 4,8 prosenttia, jolloin kertalipun hinnan euromääräinen muutos on keskimäärin 0,50 euroa. Esimerkiksi reitillä Helsinki–Riihimäki kertalipun hinta nousee 10,80 eurosta 11,10 euroon ja reitillä Helsinki–Lahti kertalipun hinta nousee 11,70 eurosta 12,70 euroon.

Kolme merkittävää lähiliikennereittiä, Hyvinkää–Helsinki, Järvenpää–Helsinki ja Mäntsälä–Helsinki pysyvät lippuhinnoiltaan samoina kuin aiemmin. Kausilippujen hinnat pysyvät ennallaan kaikilla lähiliikennereiteillä.

Lähiliikenteen lippujen hinnat ovat erilaisia eri reiteillä ja elokuussa voimaan tulevat muutokset vaihtelevat reittien mukaan. Hinnantarkistuksia on suhteutettu bensiinin hintaan sekä bussiyhtiöiden ja kaukoliikennejunien lippujen hintoihin.

Lasten, opiskelijoiden, eläkeläisten, varusmiesten ja siviilipalvelusvelvollisten 50 prosentin alennus lähiliikenteen junalipuista pysyy ennallaan.