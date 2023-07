VR:n kaukoliikenteessä tehtiin kesäkuussa 1,3 miljoonaa matkaa – loppukesälle tarjolla runsaasti edullisia junalippuja

VR ja Metsähallitus kannustavat minimoimaan kansallispuistovierailun hiilidioksidipäästöt – tällä hetkellä auto on yleisin tapa saapua luontoon 28.6.2023 08:29:27 EEST | Tiedote

Suomessa on 41 kansallispuistoa, joista kaksitoista on helposti saavutettavissa hiilineutraalia junamatkaa ja muita julkisia kulkumuotoja yhdistellen. Oma auto on kuitenkin ylivoimaisesti yleisin tapa saapua kansallispuistovierailulle. VR ja Metsähallitus tavoittelevat yhdessä tilanteeseen muutosta.