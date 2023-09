VR:n kaukoliikenteessä tehtiin elokuussa noin 1,3 miljoonaa matkaa – arjen matkustaminen kasvoi elokuussa

Kaukoliikenteessä tehtiin elokuussa noin 4 % enemmän matkoja kuin vuoden 2022 elokuussa.



”Arjen matkustaminen kasvoi elokuussa, mutta myös viikonloppuina matkustettiin paljon. Asiakaskokemuksemme hyvää nousua varjostivat loppukuun täsmällisyyshaasteet. Rantaradalla Helsingin ja Turun välillä oli viikon sisään kolme häiriötä, jotka aiheuttivat asiakkaillemme mielipahaa. Suomen raskaan teollisuuden heikentynyt suhdanne on pienentänyt kuljetusvolyymeita vuoden toisesta kvartaalista lähtien”, VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula kertoo.



Toimme elokuussa asiakkaillemme mahdollisuuden aktivoida lipun itse VR Matkalla -sovelluksessa. Lipun aktivointi on mahdollista tällä hetkellä Ekstra-luokassa ja päiväjunien hyteissä ja se koskee aikuisten ja lasten lippuja. Myöhemmin uudistus laajenee myös yöjuniin.



VR Transpointin rautatiekuljetuksissa kuljetusvolyymit olivat elokuussa 2,0 miljoonaa tonnia. Volyymit laskivat 25 % viime vuoteen verrattuna idänliikenteen päättymisen ja teollisuuden heikentyneen suhdannetilanteen vuoksi. Kotimaan kuljetusvolyymit laskivat elokuussa 11 %.

Tänä vuonna tammi-elokuussa on rautateitse kuljetettu tavaraa 15,5 (19,9) miljoonaa tonnia, mikä on noin 22 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.



Täsmällisyys pysyi hyvällä tasolla loppukuun ratainfran häiriöistä huolimatta



Kaukoliikenteen täsmällisyys oli elokuussa 90,4 %. Ensisijaiset myöhästymiskirjautumiset jakautuivat radasta johtuviin syihin (55 %), muihin syihin (23 %) ja VR-syihin (22 %).



Kaukoliikenteen täsmällisyyttä heikensivät ratainfran häiriöt erityisesti Rantaradalla loppukuusta sekä ratatöihin liittyneet nopeusrajoitukset pääradalla. Nopeusrajoitukset jatkuvat syyskuussa etenkin Rantaradalla.



VR:n lähiliikenteessä elokuun täsmällisyys oli 97,8 %. Myöhästymisen syyt jakautuivat radasta johtuviin syihin (54 %), muihin syihin (36 %) ja VR-syihin (10 %).