Vt 12 Tillola–Keltti -projektilla työt käyntiin

Destia on käynnistänyt valtatie 12:n parantamistyöt Iitin Tillolan ja Kouvolan Keltin välillä toukokuun alussa. Hankkeessa parannetaan valtatieosuuden liikenneturvallisuutta ja tieliikenteen sujuvuutta noin viiden kilometrin matkalla.

Tillolan ja Keltin välisellä valtatie 12:lla on runsaasti teollisuutta, ja se on Lahden ja Kouvolan kaupunkiseutujen työmatkaliikenteen tärkeä yhteysväli. Valtatiellä kulkee päivittäin noin 7 000–8 000 ajoneuvoa, mistä raskaan liikenteen osuus on peräti 14 prosenttia.



Valtatielle rakennetaan keskikaiteellinen ohituskaistatieosuus ja sen rinnalle tehdään uusi päällystetty rinnakkaistie. Rinnakkaistie parantaa liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta. Rakennettavan rinnakkaistien avulla varaudutaan häiriötilanteisiin, joissa liikenne voidaan ohjata sitä pitkin esim. onnettomuustilanteissa.



KymiRingin liikenteeseen valmistaudutaan



Rinnakkaistien lisäksi Destia toteuttaa IItin Tillolaan, rakenteilla olevan KymiRing-keskuksen kohdalle, eritasoliittymän. Kouvolan Keltin eritasoliittymän sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan muun muassa rakentamalla uudet, nykyaikaiset rampit. Parannettavat liikenneyhteydet sujuvoittavat suurten yleisötapahtumien turvallista liikennöintiä alueella.



Hanke valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.