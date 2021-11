Vt 2 parantamisen tiesuunnitelmaluonnosta esitellään yleisötilaisuudessa Porissa 1.12.2021

Nykyinen valtatie 2 Porin keskustan kohdalla on pääosin yksiajoratainen ja erittäin vilkasliikenteinen. Suunnitelluilla toimenpiteillä parannetaan valtatien 2 toimivuutta sekä liikenneturvallisuutta rakentamalla valtatie nelikaistaiseksi Korven eritasoliittymän ja Tiilimäen eritasoliittymän välillä.

Tiesuunnitelman tavoitteena on yhteensovittaa valtateiden 2 ja 8 kasvanut liikenne Porin keskustan kohdalla. Tiesuunnitelmaan sisältyy mm. nykyisten eritasoliittymien parantaminen sekä uusi katuyhteys valtatien ali Tikkulan kohdalle aiemmin laaditun asemakaavan mukaiselle paikalle. Suunnitelmassa esitetään myös uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Vähäraumantie – Pormestarintie. Melulle altistuvien määrää vähennetään rakentamalla melusuojauksia.

Valtatieltä kielletään hidasliikenne välillä Friitalan eritasoliittymä - Lentoaseman eritasoliittymä. Hidasliikenne tullaan ohjaamaan tältä väliltä rinnakkaisille väylille. Tästä syystä tiesuunnitelma koskee myös Ulvilan kaupunkia.

Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa 1.12.

Tarkentuneita tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 1.12.2021 klo 17.00–18.30 Teknologiakeskus Pripolin auditoriossa (Tiedepuisto 4, 28600 Pori).

Tilaisuuden alussa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Porin kaupungin edustajat sekä suunnittelukonsultin asiantuntijat esittelevät suunnitelmaluonnosta, jonka jälkeen osallistujat voivat esittää kysymyksiä ja kommentteja. Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille, muille tien käyttäjille ja hankkeesta kiinnostuneille.

Suunnitelmaluonnoksen aineistoihin voi tutustua hankkeen internetsivuilla 1.12.2021 lähtien. Suunnitelmaluonnoksen kommentointia varten internetsivuilla on linkki karttapalautekyselyyn, johon asianosaiset voivat käydä jättämässä kommenttinsa 1.12 - 8.12.2021 välisenä aikana.

Pyydämme kaikkia osallistujia huomioimaan voimassa olevat koronasuositukset. Tilaisuuteen voi osallistua näyttämällä ovella voimassa olevan koronapassin ja henkilöllisyystodistuksen. Tilaisuudessa on vahva maskisuositus ja paikan päällä on saatavilla käsidesiä ja maskeja. Tilaisuuteen osallistutaan ainoastaan terveenä. Ulko-ovet avataan klo 16.15. Suosittelemme saapumista tilaisuuteen ajoissa ruuhkien välttämiseksi. Liitteenä on karttakuva Teknologiakeskus Pripolin pysäköintipaikoista ja sisäänkäynnistä.

Tilaisuudesta tehdään videotallenne, joka on katsottavissa kahden viikon ajan hankesivuilla.

Lisätietoja

- Hankesivut: https://vayla.fi/vt2-pori-helsinki/porin-keskustan-kohta

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Timo Bäcklund, p. 0295 022 782, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

- Ramboll Finland Oy: suunnittelun projektipäällikkö Satu Rajava, p. 040 5171 432, etunimi.sukunimi@ramboll.fi