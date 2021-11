Vulvan alueen kipu tunnetaan yleisyydestään huolimatta yhä huonosti

Vulvodyniaksi kutsutaan kroonista, yli kolme kuukautta kestänyttä vulvan eli ulkosynnytinalueen kipua. Jopa 8-16 % naisista on kärsinyt erilaisista ulkosynnyttimien kiputiloista. Vulvodynia voi vaikuttaa hyvin kokonaisvaltaisesti ihmissuhteisiin, seksuaalisuuteen, kehonkuvaan ja mielen hyvinvointiin sekä työelämään ja opiskeluun.

Vulvodynia jaetaan usein kahteen eri päätyyppiin, paikalliseen vulvodyniaan ja neuropaattiseen vulvodyniaan. Paikallinen vulvodynia eli vestibulodynia tarkoittaa kosketuksen provosoimaa kiputilaa, joka on yleisintä nuorilla naisilla. Kipu paikallistuu usein emättimen suulle, jolloin kipukokemus on usein vahvimmillaan penetraation (sormi, tamponi, penis, sisätutkimus) yhteydessä. Merkittävin oire on yhdyntäkipu, joka voi estää yhdynnät kokonaan. Kivulle ei aina löydetä selvää syytä, mutta laukaisevana tekijänä saattaa olla varhain aloitettu ja/tai pitkään jatkunut yhdistelmäehkäisyn käyttö, toistuvat hiiva- ja virtsatietulehdukset, jännittyneet lantionpohjanlihakset tai traumaattinen kokemus. Kipualueella on usein lisääntynyt määrä kipuhermopäätteitä. Yleistynyt eli neuropaattinen vulvodynia on vulvodynian toinen muoto, jossa kipu on hermoperäistä ja esiintyy laajemmalla alueella. Tätä vulvodynian muotoa sairastavat ovat iältään usein hieman vanhempia (yli 40-v).

Vulvodyniaviikon aikana Korento järjestää verkossa monipuolisesti erilaista ohjelmaa, kuten asiantuntijaluentoja ja vertaistukea. Tärkeää on myös välittää tietoa vulvodyniasta, jotta esimerkiksi yhdyntäkipujen vuoksi osattaisiin kääntyä terveydenhuollon ammattilaisten puoleen. Lisäksi vertaistuen merkitys erityisesti sukuelinten alueella esiintyvän kivun kanssa elämisessä on suuri, sillä intiimistä kivusta voi olla vaikea puhua läheisille tai edes ammattilaisille. Teemaviikon aloittaa ma 8.11. LT Anu Aallon luento aiheesta “Vulvodyniapotilaan ehkäisyn vaihtoehdot”, ti 9.11. luennoi LT Katja Kero. Vulvodyniaviikon koko ohjelma: https://korento.fi/toimintaa/teemaviikot/vulvodynia .

Kauttamme voi mielellään pyytää haastateltavia kertomaan kokemuksistaan vulvodyniasta. Lue lisää vulvodyniasta: https://korento.fi/tietoa/vulvodynia/