Vuoden 1918 tapahtumat: Helsingin yliopiston asiantuntijoita

Helsingin yliopistolle yli 4 miljoonaa euroa Pohjoismaiden tutkimukseen 3.1.2018 09:31 | Tiedote

Nordforsk on myöntänyt noin 4,3 miljoonaa euroa Reimagining Norden in an Evolving World –tutkimuskonsortiolle (ReNEW). Kuudesta yliopistosta koostuvaa konsortiota johtaa Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen keskus CENS. Konsortio tähtää strategiseen yhteistyöhön, jonka puitteissa syntyy uutta tietoa ja uusi tapa nähdä Pohjoismaat, sekä sisältä käsin että globaalista perspektiivistä.