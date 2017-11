Vuoden 2017 suomalainen pelikehittäjä on Platonic Partnership Oy

GameXpo-messujen yhteydessä jo kahdeksatta kertaa jaettava Vuoden suomalainen pelikehittäjä -palkinto on myönnetty Platonic Partnership Oy:lle. Yrityksen debyyttipeli on herättänyt runsaasti kansainvälistä mielenkiintoa poikkeuksellisen aihevalintansa vuoksi. Pelialaa monipuolisesti esittelevä GameXpo järjestetään Messukeskuksessa, Helsingissä 3.–5.11.017 samaan aikaan GoExpoWinterin kanssa.

Vuoden suomalainen pelikehittäjä -palkinto on myönnetty Platonic Partnership Oy:lle, joka on vasta kuluvan vuoden alussa perustettu peliyritys Pohjanmaalta. Yrityksen uutuuspeli Lydia kertoo pelin keinoin siitä, miltä aikuisten alkoholismi ja sen aiheuttama aikuisten outo ja pelottavakin käytös lapsesta tuntuu, ja miten se vaikuttaa lapsen koko elämään. Debyyttipeli on herättänyt runsaasti kansainvälistäkin mielenkiintoa, erityisesti valtavirtapeleistä poikkeavan aihevalintansa vuoksi.

Peleillä on viihdyttämisen lisäksi mahdollisuus tuoda esiin vakaviakin aiheita

"Lydia on esimerkki siitä, että peleillä on viihteen tuottamisen lisäksi myös mahdollisuus kertoa vakavista asioista painokkaasti omia keinoja käyttäen. Lydia ei missään nimessä ole valtavirtapeli, mutta pelialan kehityksen kannalta se on peli, joka ehdottomasti piti tehdä. Lydian kaltaiset pelit antavat uskoa siihen, että pelialalla on myös halua koetella pelikerronnan rajoja ja näin uudistaa koko pelikulttuurin kuvaa”, toteaa raadin puheenjohtaja KooPee Hiltunen Neogames Finland ry:stä.

”Haluamme peleillämme herättää tunteita ja keskustelua sekä pitää teemoina vakavinakin pidettyjä aiheita. Aikuisten alkoholismi ja lasten kokemukset nousivat uutuuspelin aiheeksi luontevasti, sillä kahdella peliä kehittäneellä tiimin jäsenellä on omakohtaista kokemusta asiasta. Haluamme jatkossakin pitää peliemme aiheina tavanomaista isompia teemoja”, Jussi Loukiainen Platonic Partnership Oy:stä kertoo.

Vuoden suomalainen pelikehittäjä -palkinto jaettiin 3.11. GameXpo-tapahtumassa Messukeskuksessa, Helsingissä. Suomen Messusäätiön jakaman palkinnon arvo on 3 000 euroa. Voittajan valitsi pelialan asiantuntijaraati puheenjohtajanaan KooPee Hiltunen Neogames Finland ry:stä.

Edelliset palkinnon saajat ja vastaanottajat

2016: Critical Force Oy / Kimi Sulopuisto & Teemu Määttä

2015: Colossal Order / Mariina Hallikainen

2014: Seriously / Petri Järvilehto

2013: Fingersoft / Toni Fingerroos

2012: Supercel / Lasse Louhento

2011: Aritunes / Ari Pulkkinen

2010: Rovio / Jaakko Iisalo



Lisätietoja palkinnosta: johtaja KooPee Hiltunen, Neogames Finland ry, puh. 040 532 4176, s-posti: koopee@neogames.fi



Lisätietoja messuista: tiedottaja Taira Sjöblom-Tallus, Messukeskus, puh. 050 385 5482, taira.sjoblom-tallus@messukeskus.com

Suomen Messusäätiö jakaa vuosittain noin 400 000 euron arvosta palkintoja, stipendejä ja apurahoja. Tunnetuimmat Messusäätiön palkinnoista ovat Kaj Franck -muotoilupalkinto ja Vuoden nuori suunnittelija. #messusäätiö #suomenmessusäätiö.