Vuoden 2018 Asko Avonius -palkinto Pihla Meskaselle

Pihla Meskanen, lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin rehtori ja perustajajäsen, palkittiin Asko Avonius -palkinnolla. Palkinto on suuruudeltaan 20 000 euroa.

Asko Avonius -palkinto jaetaan joka kolmas vuosi suomalaiselle henkilölle tai ryhmälle, jonka tekemä suunnittelu-, tutkimus- tai kehitystyö ja näiden tuloksena syntynyt teos tai ehdotus edistää poikkeuksellisen ansiokkaalla tavalla säädekirjassa mainittua tarkoitusta. Palkinnon jakaa Askon Säätiö ja se on suuruudeltaan 20 000 euroa.

Askon Säätiö palkitsee Pihla Meskasen suomalaisen arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen kehittämisestä ja toiminnasta kansainvälisen arkkitehtonisen ajattelun edistäjänä. Meskanen on myös perustanut Arkki International Oy:n, joka vie suomalaista arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatusosaamista ulkomaille.



Arkki toimii 14 kaupungissa viidessä eri maassa Arkki International Oy:n kautta ja avaa lähivuosina uusia toimipisteitä kymmenessä maassa Kaakkois-Aasiassa. Suomessa Arkki tarjoaa arkkitehtuurin taiteen perusopetusta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla viikoittain noin 700 lapselle.

"Sitä tekee todella kiireistä arkea ja joskus ajattelee, kun tulee vastoinkäymisiä, että kiinnostaako ketään. On siis mahtavaa välillä pysähtyä miettimään, että Arkin merkitys on laaja ja se on huomattu”, sanoo Meskanen.

Askon Säätiö on mahdollistanut Pihla Meskasen tilateoksen pystyttämisen Helsinki Design Weekin päätapahtumapaikalle Helsingin Kaupungintalolle. Installaatio on osa Lasten designviikon ohjelmistoa ja se rakennetaan yhdessä Arkki -arkkitehtuurikoulun oppilaiden kanssa.

Meskanen on nimennyt teoksen ”Tilapeliksi” ja se rakentuu kaupungin kahdesta puolikkaasta, toinen on pysyvä ja toinen tilapäinen. Meskasen innoittajana on ollut Italo Calvinon teos Näkymättömät kaupungit. Juhlatilaisuus järjestetään Lasten designviikon avajaisten yhteydessä 7.9. Helsingin kaupungintalon aulassa kello 11 alkaen.

Uusi Lasten designviikko tarjoaa lapsille luovaa ohjelmaa ja edistää muotoilukasvatusta sekä rakennetun ympäristön tuntemusta. Tapahtumia järjestetään Helsinki Design Weekin yhteydessä 6.-16.9.2018.