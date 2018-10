Vuoden 2018 Espoon Eläkeläiseksi valittiin monipuolinen vapaaehtoistyöntekijä Tuula Larmala

Eläkeläisten Keskusliitto ry on valinnut vuoden Espoon Eläkeläiseksi Tuula Larmalan, joka on usean vuoden ajan toiminut vapaaehtoisena Espoossa. Vuoden Eläkeläisen valinnalla halutaan nostaa esille, että eläkeläisillä on paljon annettavaa yhteisöllemme. Vuoden 2018 Espoon Eläkeläinen julkistettiin Sykettä Syksyyn -juhlassa 14.10.2018.

Vuoden 2018 Espoon eläkeläinen Tuula Larmala

Tuula Larmala on aktiivinen eläkeläinen, jota monipuolinen vapaaehtoistyö kuljettaa eri puolille kaupunkia. Eläkkeelle hän jäi 22 vuotta sitten ja on toiminut koko eläkkeellä oloaikansa vapaaehtoistyössä apuna ja tukena espoolaisille lapsiperheille, omaishoitajille ja maahanmuuttajille. Hän on esimerkiksi hoitanut erilaisissa elämäntilanteissa olevien perheiden lapsia ja ohjannut lapsikerhoja. ”Vuoden Eläkeläisen valinnalla haluamme nostaa esille, että eläkeläisillä on paljon annettavaa yhteisöllemme, vaikka olemme iäkkäitä ja poissa aktiivisesta työelämästä. Vapaaehtoiset ilahduttavat heitä, joiden parissa toimivat, mutta vapaaehtoisuus tuo myös merkitystä vapaaehtoisen omaan elämään”, Espoon Eläkeläisten Keskusliiton puheenjohtaja Kaija Viitakoski sanoo. Tuula Larmala kertoo valinnan vuoden Espoon Eläkeläiseksi yllättäneen. ”Minulle on luontevaa olla avuksi. Olen työskennellyt lasten parissa vuosikymmeniä. Vapaaehtoistyöstä tutuksi tulleet perheet kertovat vuosienkin kuluttua kuulumisia. Luulen, että olen hyvä kuuntelija”, hän kuvailee. Vapaaehtoistyön lisäksi Tuula Larmala aktiivinen eläkeläinen omalla asuinalueellaan Karakalliossa. Hän on mukana Karakallion eläkkeen saajien lausunta-, näytelmä-, kerronta- ja sketsiryhmä Karamimmeissä. Vuoden 2018 Espoon Eläkeläinen julkistettiin Sykettä Syksyyn -juhlassa 14.10.2018. Vuoden Espoon Eläkeläinen valittiin nyt 24. kerran. Sykettä Syksyyn -juhla kokosi yli 600 senioria

Sykettä Syksyyn – Låt Hösten Pulsera juhla kokosi Espoon kulttuurikeskukseen yli 600 senioria juhlistamaan senioreiden osaamista ja elämäniloa. Juhlaohjelma muodostui seniorijärjestöjen musiikki- ja tanssiesityksistä. Tänä vuonna Sykettä Syksyyn -juhlassa juhlittiin Suomen 100-vuotiasta naapurimaa Viroa. Juhlatervehdyksessään Viron Suomen-suurlähettiläs Harri Tiido totesi, että 100-vuotiaat Viro ja Suomi ovat todistaneet omalla ketterällä toiminnallaan, että ikä ei ole tärkeä, tärkeä on kirkas mieli. Espoon vanhusneuvoston puheenjohtaja Olli Männikkö muistutti puheessaan, että vanhusneuvosto toimii ikääntyneiden espoolaisten edunvalvojana ja puolestapuhujana ja tuo ikääntyvien espoolaisten näkökulman kaupungin palveluihin ja kaupunkisuunnitteluun.

Espoon vanhusneuvosto on vaikuttanut merkittävästi esimerkiksi 68+ sporttirannekkeen suunnitteluun. 68+ sporttirannekkeella kaikki 68 vuotta täyttäneet espoolaiset saavat käyttöönsä kaupungin maksuttomia liikuntapalveluja. Sykettä Syksyyn – Låt Hösten Pulsera on Espoon vanhusneuvoston järjestämä espoolaisten senioreiden syysjuhla, joka järjestettiin nyt jo 20. kerran.

