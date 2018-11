Vuoden 2018 kuvataidekasvattajaksi on valittu apulaisrehtori Anu Hietala

Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry:n hallitus nimeää vuosittain ansioituneen kuvataidekasvattajan. Vuoden 2018 kuvataidekasvattaja julkistetaan 22.11.2018 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton syyspäivillä Helsingissä.

Anu Hietala on vahvalla asiantuntemuksellaan ja laajalla tietopohjallaan vankkumaton kulttuurin ja taiteen puolesta puhuja. Erityisesti hän tekee tunnetuksi taiteen marginaalia, lasten ja nuorten taidetta.

Anu Hietala on toiminut pitkään ja ansioituneesti visuaalisten taiteiden koulujen ja opetussuunnitelmaperustaisen taiteen perusopetuksen (TPO) kentillä. Vuosina 2008–2018 Hietala on toiminut Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton toiminnanjohtajana. Tämän työn rinnalla hän oli myös Taiteen perusopetusliiton toiminnanjohtaja vuosina 2012–2018.

Anu Hietala on johtanut Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton toimintaa yhteiskunnallisten muutosten keskellä. Muutoksiin hän on vastannut ajankohtaisella ja asiantuntevalla koulutus- ja tiedotustoiminnalla. Taiteen perusopetusliiton toiminnanjohtajana hän on edistänyt myös koko TPO:n toimintaedellytyksiä tehden tiivistä yhteistyötä niin Opetushallituksen kuin Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Hietala on kehittänyt visuaalisten taiteiden kouluja ja TPO:ta innovatiivisesti. Hän on vastannut kentän tarpeeseen tehdä taiteiden välistä yhteistyötä ja uskonut siihen, että tutustumalla yli liittojen, oppilaitosten ja rahoitusmuotojen rajojen rakennetaan TPO-toimijoiden välistä luottamusta ja kumppanuuksia. Samalla TPO-oppilaitosten asema on koulutus- ja kulttuurikentällä vahvistunut.

Anu Hietala on innoittanut ja innoittaa kuvataidekasvattajia. Monipuolista kokemustaan hän hyödyntää tällä hetkellä Espoon kuvataidekoulun apulaisrehtorina ja Mikko Hartikaisen rahaston hallituksessa.