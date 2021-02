Vuoden 2020 nuoret tutkijayrittäjät rakentavat Suomen ensimmäistä kvanttitietokonetta

Vuoden 2020 nuoriksi tutkijayrittäjiksi on valittu kvanttiteknologiaa kehittävät kvanttifysiikan tohtorit Jan Goetz ja Kuan Yen Tan. He ovat yhdessä kollegoidensa Mikko Möttösen ja Juha Vartiaisen kanssa perustaneet IQM Quantum Computersin, joka rakentaa suprajohtaviin kubitteihin perustuvia kvanttitietokoneita. Palkinnon myönsi kaupallisia ja teknillisiä tieteitä tukeva KAUTE-säätiö.

Vuoden nuori tutkijayrittäjä -palkinto jaetaan vuosittain tutkimukseen perustuvaa yritystoimintaa luoneelle tutkijalle tai tiimille. Nyt palkittujen Goetzin ja Tanin perustama IQM Quantum Computers rakentaa suprajohdeteknologiaan perustuvia kvanttitietokoneita ja on saavuttanut jo useita läpimurtoja niiden laskennallisessa nopeudessa ja tarkkuudessa.

Kvanttitietokoneiden potentiaali perustuu niiden laskentatehoon: ne pystyvät ratkaisemaan minuuteissa tiettyjä tehtäviä, joiden laskeminen veisi tavallisella tietokoneella tuhansia tai jopa miljoonia vuosia.

“Rakennamme alan johtavia kvanttitietokoneita koko ihmiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi nyt ja tulevaisuudessa”, Jan Goetz sanoo.

Tällä hetkellä IQM toimittaa kvanttitietokoneita yliopistoihin ja tutkimuskeskuksiin. Yritys on kerännyt 71 miljoonan euron rahoituksen, ja marraskuussa 2020 se solmi VTT:n kanssa sopimuksen Suomen ensimmäisen kvanttitietokoneen rakentamisesta.

Yrityksen seuraava askel on kehittää laitteita, jotka on optimoitu tarkempiin käyttötarkoituksiin ohjelmistojen ja tekniikan avulla. Näiltä kvanttitietokoneilta odotetaan tulevaisuudessa mullistavia vaikutuksia esimerkiksi lääkekehitykseen, materiaalien tutkimukseen ja rahoitusalaan.

“Kvanttiteknologiaa voisi soveltaa moniin teollisuuden ja tekniikan innovaatioihin, esimerkiksi kaupunkien liikennevirtojen optimointiin”, Goetz sanoo.

IQM:n perustajat tutustuivat toisiinsa tutkimustyönsä kautta Aalto-yliopistossa ja VTT:ssä. Jan Goetz on tehnyt Aalto-yliopistossa post doc -tutkimusta ja väitellyt aiemmin tohtoriksi Münchenin teknillisessä yliopistossa Saksassa. Kuan Yen Tan on puolestaan tutkinut kvanttiteknologiaa New South Walesin yliopistossa Australiassa ja Aalto-yliopistossa sekä työskennellyt myös Microsoftilla.

“Matkan aikana olen onnistunut nappaamaan mukaan paljon oppeja ja taitoja, kuinka tätä teknologiaa voidaan skaalata ja kaupallistaa”, Kuan Yen Tan sanoo.

Palkintoraati perusteli valintaa ennen kaikkea IQM:n suurella potentiaalisella vaikuttavuudella.

“Kvanttitietokoneella tulee olemaan mullistava vaikutus niin tutkimukseen kuin yhteiskuntaan laajemmin. IQM pystyy uskottavasti osallistumaan alan globaaliin kilpailuun. Yrityksen keräämä rahoitus osoittaa, että tiimin kykyyn tehdä läpimurto kvanttitietokoneen kehittämisessä luotetaan. On positiivinen ja rohkaiseva signaali, että Goetzin ja Tanin kaltaiset huippuosaajat näkevät Suomen hyvänä ympäristönä IQM:n kaltaisen huipputeknologiayrityksen käynnistämiseen”, kertoo palkintoraati perusteluissaan.

Vuoden nuoren tutkijayrittäjän palkinnon myöntää KAUTE-säätiöön kuuluva Akateemisen yrittäjyyden rahasto. Tänä vuonna palkintoraadissa olivat Mikael Pentikäinen Suomen yrittäjistä, Timo Saranpää Suomen Ekonomeista ja Akavalaiset yrittäjät AKY ry:stä, Virpi Muhonen Askel Healthcaresta (vuoden 2017 tutkijayrittäjäpalkinnon voittaja) sekä Tuomas Olkku KAUTE-säätiöstä.