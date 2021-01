Vuoden 2020 parhaat kansainväliset laatuinnovaatiot arvioitiin – Vaisala ja PiBond palkittiin omissa sarjoissaan

Kansainvälinen Quality Innovation Award -kilpailu järjestettiin jo neljättätoista kertaa. Kaikkien 416 osallistuneen innovaation joukosta parhaaksi arvioitiin kiinalainen elinsiirtoihin liittyvä terveydenhuoltoalan innovaatio. Suomesta palkittiin sekä Vaisala että PiBond.

Suomen Laatuyhdistys ry:n aloitteesta perustettuun Quality Innovation Award -kilpailuun osallistui tällä kertaa edustajia yhdeksästätoista maasta. Viime vuoden kansallisten arviointien menestyjistä nimettiin parhaat tuote- ja palveluinnovaatiot kahdeksassa eri sarjassa. Sarjoja olivat potentiaaliset innovaatiot, kiertotaloutta ja hiilineutraalisuutta edistävät innovaatiot, terveysalan innovaatiot, koulutusalan innovaatiot, julkisen sektorin innovaatiot sekä liiketoimintainnovaatiot kolmessa eri kategoriassa (mikro ja startup yritykset, pienet ja keskisuuret yritykset, suuret yritykset).

Pandemian aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi varsinainen palkintojenjako järjestetään vasta myöhemmin tänä vuonna Serbian laatuorganisaation (SRMEK) johdolla.

Innovaatioiden innovaatio

Kaikkien osallistuneiden joukosta parhaaksi kansainvälisessä arvioinnissa nousi terveysalan innovaatiot -sarjan voittaja. Kiinan Guangzhoussa sijaitseva Sun Yat-sen -yliopiston sairaala The First Affiliated Hospital on kehittänyt elinsiirtoihin menetelmän, jolla estetään siirrettävien elimien altistuminen hapenpuutteelle siirtoprosessin aikana. ”Lämmin elinsiirto” merkitsee uuden aikakauden alkua. Laitteiden ja kirurgian systeemisten innovaatioiden ansiosta hapenpuutteen aiheuttama vaurio vältetään ja elinsiirtojen tulokset paranevat.

Vaisala ja PiBond palkittiin

Vaisalan kiertotaloutta ja hiilineutraalisuutta edistävä innovaatio sekä PiBondin pk-sektorin liiketoimintainnovaatio saivat molemmat toisen palkinnon omissa sarjoissaan.

Vaisalan biokaasun tuotantoprosessiin soveltuva monikaasumittalaite tukee biokaasutuotannon prosessikontrollia. Yhtiön kehittämän optisen monikaasumittarin etuna on reaaliaikainen metaani-, hiilidioksidi- ja vesihöyrymittausdata ilman muiden mittaustapojen vaatimaa kaasunäytteen käsittelyä.

PiBondin innovaation ytimessä on teknologian kehityksen ja asiakastarpeiden ennakointi. Materiaali-innovaatio uudistaa puolijohdekomponenttien tuotantoa ja sitä voidaan soveltaa monenlaiseen sirutuotantoon. Innovaation tekee poikkeukselliseksi se, että PiBondin tuotteet on kehitetty ennakoivasti tulevaisuuden komponentteihin.

– Kansainvälisen verkostomme yhteistyö on yksi keino edistää innovaatiotoimintaa ja kestävää kehitystä. Tätä kautta erilaisista lähtökohdista tuotetut innovaatiot saavat automaattisesti näkyvyyttä myös useissa muissa maissa. Mahdollisuus osallistua arviointiin kiinnostaa kansallisia organisaatioita ja tällä kertaa uutena maana tuli mukaan Intia, kertoo Laatukeskuksen toimitusjohtaja Juha Ylä-Autio.

Quality Innovation Award 2020 -kilpailun sarjojen voittajat

Innovaatioiden innovaatio ja terveysalan sarja / Kiina

The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University

Ischemia-free organ transplantation, with systemic device and surgical innovation, transplants a door organ completely avoiding the IRI and significantly improving transplant outcomes.

Potentiaaliset innovaatiot / Baskimaa (Espanja) ja Venäjä (jaettu samalla pistemäärällä)

Baskimaa, Espanja, Advanced Systems In MOBility, S.L.

Digitization and automation of the regular road safety inspection for vertical traffic signs.

Venäjä, National Research University "Moscow Power Engineering Institute"

Flywheel energy storage device with high-temperature superconducting suspension.

Kiertotaloutta ja hiilineutraalisuutta edistävät innovaatiot / Israel

UBQ Materials Ltd.

UBQ Advanced Waste Conversion; landfill-destined waste transformed into a bio-based thermoplastic.



Suomi, Vaisala Oyj (2. palkinto). Groundbreaking in situ instrument for biogas measurement.

Koulutusalan innovaatiot / Kiina

China Mobile Group Zhejiang Co., Ltd. Hangzhou Branch

5G-based remote VR visiting and teaching application.



Julkisten palveluiden innovaatiot / Baskimaa (Espanja)

Espanja, EUSKAL TRENBIDE SAREA

Acoustic mini barrier for low-speed railway lines.



Liiketoimintainnovaatiot (mikro ja startup yritykset) / Tsekin tasavalta

Berkhof Construction s.r.o.

Automatic X-ray inspection and imaging device.



Liiketoimintainnovaatiot (pienet ja keskisuuret yritykset) / Baskimaa (Espanja)

Alias Robotics, S.L.

RIS: Robots Immune System.



Suomi, PiBond Oy (2. palkinto). Silicon-Rich Materials for Advanced Semiconductor Fabrication.

Liiketoimintainnovaatiot (suuret yritykset) / Espanja

TSK Electronica y Electricidad, S.A. “TSK”

SIXPERIENCE: Virtual reality-based system for the operation and maintenance of industrial facilities.