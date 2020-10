Vuoden 2020 parhaat lautapelit on valittu

Suomen Leluyhdistyksen järjestämä Vuoden Peli -kilpailun voittajat ovat vihdoin selvillä. Voittajat valittiin lasten-, perhe-, party- ja strategiapelisarjoissa. Nämä lautapeliuutuudet kannattaa painaa mieleen!

Suomen Leluyhdistyksen järjestämä Vuoden Peli 2020 -kilpailun voittajat ovat selvillä. Valtakunnallinen kisa oli järjestyksessään 27. Mukana oli tänä vuonna lähes 50 lautapeliuutuutta.

Voittajat valittiin neljässä kategoriassa: Vuoden Lastenpeli, Vuoden Perhepeli, Vuoden Partypeli ja Vuoden Strategiapeli.

Kisan avulla yhdistys haluaa nostaa esiin pelikentän monipuolisuutta ja pelaamisen yhteisöllistä merkitystä. Poikkeusaikana lautapeleillä on erityinen merkitys, kun ihmiset viettävät paljon aikaa kotona.

– Pelit ovat erinomainen tapa päästä hetkeksi irti koronauutisoinnista, mikä on mielelle tärkeää. Vuoden Peleissä hienointa on se, että ne ovat aidosti kohderyhmänsä valitsemia suosikkeja. Ne on valittu usean pelikerran ja tuomarisilmän kautta, joten niillä on siinä mielessä laatutakuu. Voittaja- ja finalistipelit sopivat hyvin vaikkapa joululahjaksi, sanoo Suomen Leluyhdistyksen pelitoimikunnan puheenjohtaja Seidi Ailus Tokmanni Oy:stä.

Suomen Leluyhdistyksen jäsenilleen tekemän myyntikyselyn mukaan lelu- ja pelialan tukkukauppa kasvoi viime vuonna +13,1 %. Tänä vuonna, poikkeusoloista huolimatta, tammi-kesäkuun myynti on ollut vain hienoisessa laskussa -6,8 %. Joulumyynnin toivotaan vielä piristävän loppuvuoden lelu- ja pelimyyntiä.

Pelituomaristo 2020: lastenpelit kiinnostavat tänä vuonna myös aikuisia

Voittajapelit on valinnut Leluyhdistyksen ennakkoon keräämä tuomaristo, joka koostuu lautapelaamisesta innostuneista toimittajista, bloggaajista ja aktiivipelaajista. He pelasivat ja testasivat pelejä kesän aikana ja kokoontuivat vielä elokuussa arvioimaan niitä yhteiseen tuomarointitilaisuuteen. Lastenpelien tuomaristo iloitsi tänä vuonna erityisesti siitä, että moni peli viihdytti lasten lisäksi myös aikuisia ja kesti useita pelikertoja.

– Monipuolisia ja hyvin houkuttelevia pelejä oli tänä vuonna tarjolla! Paljon pelejä omistavana perheenä ilahduimme myös siitä, että monissa peleissä pakkauskoko oli saatu maltilliseksi, tuomaristosta kommentoidaan.

– Pelien joukosta nousevat esiin ne pelit, joiden pelimekaniikka kestää sellaisenaan. Mikään hauska twisti tai hieno layout ei korvaa hyvää mekanismia, arvioi perhepelien tuomaristo.

– Oli mukava nähdä kisassa kotimaisen pelijulkaisijan omaa tuotantoa, vaikkeivat ne tällä kertaa finaaliin asti yltäneetkään, kertoo strategiapelejä arvioinut tuomaristo.

Vuoden Peli -kilpailun voittajat vuonna 2020:

Vuoden Lastenpeli 2020: Etsi ja löydä! safariseikkailu (Tactic Games Oy)

”Haastaa lapsen lisäksi aidosti myös aikuisen”

”Peli on kaunis ja kestää aikaa”

”Peli, jota halutaan pelata jatkuvasti uudelleen!”

Vuoden Partypeli 2020: Twin it (Enigma Distribution Oy / Asmodee Nordics)

”Viihdyttävä peli”

”Hauska seurapeli, joki sähköisti tunnelman”

”Simppeli peli, jota voi pelata vaikka miten monta kertaa”

Vuoden Perhepeli 2020: Second Chance (Lautapelit.fi)

”Viihdyttävä, koukuttava”

”Mukava, toimiva, helppo”

”Todella kiva ja nopea peli!”

”Kaikessa yksinkertaisuudessaan nerokas peli!

Vuoden Strategiapeli 2020: It’s A Wonderful World (Lautapelit.fi)

”Viihdyttävä sivilisaatiopeli viimeistellyillä komponenteilla”

”Loistava mekaniikka (elegantti ja sujuva)”

”Aika kimurantti optimointipähkinä. Säännöt jäävät taka-alalle ja pähkäily pääsee pääosaan”

Tutustu Vuoden Peli -voittajiin ja kaikkiin kilpailun ehdokkaisiin täällä. Kuvia peleistä ja Vuoden Peli 2020 -tunnuksista löydät täältä.

Lisätietoja:

Seidi Ailus

Leluyhdistyksen pelitoimikunnan puheenjohtaja

puh. 040 487 8204

seidi.ailus@tokmanni.fi

Suomen Leluyhdistys ry on vuonna 1972 perustettu lelujen valmistusta, tukkukauppaa, maahantuontia, jälleenmyyntiä ja agentuuria harjoittavien yritysten yhdistys. Suomen Leluyhdistys valvoo jäsenyritystensä yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistys järjestää vuosittain suositut Vuoden Lelu- ja Vuoden Peli -kilpailut