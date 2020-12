Vuoden 2021 Helmet-haasteet julkaistu

Helmet-kirjastot haastavat sinut jälleen kirjojen, musiikin, pelien ja elokuvien pariin vuoden 2021 Helmet-haasteilla. Haluaisitko aloittaa näiden parista uuden harrastuksen, elvyttää vanhan harrastuksen tai hakea muuten uutta inspiraatiota? Jos vastasit yhteen tai useampaan kysymykseen kyllä, nämä haasteet ovat juuri sinulle!



Helmet-haasteiden tavoitteena on innostaa lukemaan, kuuntelemaan, pelaamaan ja katsomaan enemmän ja monipuolisemmin kuin aikaisemmin, mutta ilman suorituspakkoa. Näitä haasteita ei voi hävitä mutta niistä voi inspiroitua läpi vuoden.





Helmet-lukuhaaste ja Pieni Helmet-lukuhaaste

Helmet-lukuhaaste kutsuu osallistujat kirjojen pariin. Haaste muodostuu 50 erilaisesta haastekohdasta, joiden avulla osallistujat voivat valita itselleen luettavaa läpi vuoden. Haastekohdat voivat liittyä kirjan aiheeseen, nimeen tai kirjoittajaan. Haastekohdat eivät kuitenkaan ole tiukkoja sääntöjä, vaan jokainen osallistuja saa itse päättää, miten ne tulkitsee.

Tänä vuonna Helmet-lukuhaaste on julkaistu myös selkokielellä.

Pieni Helmet-lukuhaaste on nimensä mukaisesti pienempi, 25 haastekohdan mittainen haaste. Tämä lukuhaaste on suunniteltu erityisesti lapsille ja nuorille kirjastotyöntekijöiden ja opettajien yhteistyönä. Se sopii kuitenkin hyvin myös aikuisille, jotka eivät halua tarttua 50 kohdan haasteeseen. Kaikki pienen lukuhaasteen haastekohdat löytyvät myös isosta haasteesta.

Tutustu lukuhaasteisiin tarkemmin:

Molemmista lukuhaasteista voi keskustella Helmet-lukuhaaste-Facebook-ryhmässä.



Helmet-musahaaste

Helmet-musahaaste tarjoaa innostavan matkan musiikin ihmeellisen maailmaan. Haasteessa on 50 kohtaa, ja tavoitteena on kuunnella niiden mukaisesti itselleen uutta musiikkia vuoden aikana. Helmet-musahaaste on koottu niin, että se ei rajoita liikaa mutta on samalla monipuolinen ja jättää sopivasti tilaa vaihtoehdoille. Se houkuttelee tekemään ennakkoluulottomia löytöretkiä musiikin parissa ja hankkimaan uusia avartavia kuuntelukokemuksia. Haastetta voi tehdä juuri itselleen sopivalla tavalla musiikkia kuuntelemalla, tapahtui se sitten keikalla, konsertissa, levyjen tai radion äärellä.

Tutustu musahaasteeseen tarkemmin:

Voit keskustella haasteesta Helmet-musahaaste-Facebook-ryhmässä. Ryhmässä voit myös kysyä vinkkejä musahaasteen tekemiseen ja antaa vinkkejä halutessasi muille. Musiikkikirjastolaiset toimivat ryhmän ylläpitäjinä. Inspiroidutaan yhdessä musiikista!

Helmet-pelihaaste

Vaivaako pelianemia tai haluaisitko kokeilla pelien suhteen jotain uutta omien tuttujen pelimieltymystesi ulkupuolelta? Ota avuksesi Helmet-pelihaaste!



Pelihaasteessa tehtävänäsi on pelata vuoden aikana 24 eri peliä, jotka saat itse valita vapaasti haastelistan kriteerien pohjalta. Pelejä ei tarvitse läpäistä, ellet itse halua ottaa tällaista tavoitetta juuri omaan henkilökohtaiseen haasteeseesi mukaan. Vaikka haasteen nimi on Helmet-pelihaaste, kuka tahansa pelejä harrastava tai aiemmin harrastamaton voi osallistua! Kun otat haasteen vastaan, kannattaa muistaa, että sen tarkoitus on lisätä pelaamiseen iloa eikä aiheuttaa pelistressiä. Oma peliaikataulu ja innostus saavat määritellä haasteen suorittamisjärjestystä. Optimoida ja muokata saa vapaasti! Haastekohtia voi suorittaa minkälaisilla peleillä tahansa!

Tutustu pelihaasteeseen tarkemmin:

Voit keskustella haasteesta ja etsiä pelejä haasteiden täyttöön tai jakaa omia vinkkejäsi Helmet-pelihaaste-Facebook-ryhmässä. Siellä on myös kätevä pitää kirjaa oman haasteen etenemisestä.

Voit jakaa pelihaasteesta somessa hashtageilla #pelihaaste tai #pelihelmet

Tervetuloa mukaan ja pelit pyörimään!

Helmet-elokuvahaaste ja Pieni Helmet-elokuvahaaste

Helmet-elokuvahaasteessa katsotaan vuoden aikana 50 elokuvaa, jotka saat valita vapaasti haastelistan kriteerien pohjalta. Katso lempileffasi uudelleen tai avaa silmäsi tuntemattomalle. Elokuvahaasteen tarkoitus on tuoda iloa ja syvyyttä elokuvaharrastukseen.

Pieni Helmet-elokuvahaaste on suppeampi, 25 haastekohdan mittainen kokonaisuus. Pieni elokuvahaaste on suunniteltu lapsille ja nuorille, mutta se sopii yhtä hyvin myös aikuisille. Astu kanssamme kuvien virtaan!

Tutustu elokuvahaasteisiin tarkemmin:

Voit keskustella elokuvahaasteista Helmet-elokuvahaaste-Facebook-ryhmässä.