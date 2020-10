Vuoden 2021 toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden haku ja ei-siirrettävän käyttöoikeuden haku Suomenlahden lohelle alkaa

Ensi viikon päällystyskohteet, päällystystöitä mm. E18 moottoritiellä 9.10.2020 14:45:40 EEST | Tiedote

Ensi viikon puolivälissä tehdään päällystystöitä E18 moottoritiellä Paimionjoen ja Tammisillan välillä Turkuun päin menevällä ajoradalla. Ajoradan toinen kaista on liikenteen käytössä. Työmaan kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta. Tielläliikkujien on kuitenkin syytä varautua liikenteen hidastumiseen tietyömaan läheisyydessä sekä liikenteen hetkelliseen pysäyttämiseen. Työ tehdään päiväaikaan ja kestää yhden päivän. Päällystystyöt jatkuvat alkuviikolla vielä valtatiellä 10 Liedossa välillä Ankka-Mäentaka. Töitä tehdään päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin. Tie on päällystettävillä osuuksilla kaksikaistainen ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus. Muita päällystyskohteita ensi viikolla: - kt 52 Salon kohdalla (yötyö) - mt 183 Kemiö-Lövbölen tiehaara - mt 183 Kärra-Taalintehdas - mt 189 Särkänsalmi-Poikko - mt 257 Kullaa-Lavia - mt 2070 Eurajoki-Lappi - mt 2481 Keikyä-Lievikoski Näillä kohteilla tö