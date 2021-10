Vuoden alumni Jarkko Koskinen: geoinformatiikan osaajille on nyt enemmän kysyntää kuin koskaan

Insinööritieteiden korkeakoulu myöntää vuosittain Vuoden alumni -tunnustuksen, jonka ajatuksena on herättää keskustelua yhteiskunnallisesti vaikuttavien alumnien ja korkeakoulun välillä.



”Jarkko Koskinen on kansainvälisesti tunnettu geoinformatiikan asiantuntija, joka on tuonut alaa tunnetuksi Suomessa ja edistänyt aktiivisesti sidosryhmien ja Aalto-yliopiston välistä yhteistyötä”, toteaa Insinööritieteiden korkeakoulun dekaani Gary Marquis.

Jarkko Koskinen väitteli tekniikan tohtoriksi vuonna 2001 ja on toiminut kansainvälisissä tehtävissä muun muassa Euroopan Avaruusjärjestössä Italiassa ja NASAssa Yhdysvalloissa. Kotimaassaan hän on työskennellyt Suomen Ympäristökeskuksen, Tekesin ja Suomen Ilmatieteen laitoksen palveluksessa. Paikkatietokeskuksen ylijohtajana hän on toiminut vuodesta 2011.

Koskinen on urallaan seurannut aitiopaikalta geoinformatiikan alan kiihtyvää kasvua.



”Paikkatietoala on juuri nyt valtavan kehityksen parissa ja geoinformatiikan osaajille on enemmän kysyntää kuin koskaan. Maailman suurimpien yritysten joukossa monet, kuten Google, Microsoft, Apple ja Huawei ilmoittavat yhdeksi toimialakseen paikkatiedot. Robotisaation ja digitalisaation kautta reaaliaikaisia tarkkoja ja laadukkaita paikkatietoja sekä paikannustietoja tarvitaan kaikkialla. Alan työnäkymät ovat valtavat”, hän kertoo.



