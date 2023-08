Vuoden helsinkiläiskirjailijaksi on valittu Niko Hallikainen

Helsingin Kirjailijat ry:n palkintoraati perustelee valintaa näin:

"Hallikaisen romaani Suuri märkä salaisuus hyödyntää poikkeuksellisen hienosti itäistä Helsinkiä ja sen materiaalista todellisuutta niin, ettei valinnoissa ole mitään turhaa: kaikki palvelee teemaa ja päähenkilön sisäisen maailman kuvaamista. Näkökulma Helsinkiin on tuore ja samalla tunnistettava.

1990-luvun lopun ja 2000-luvun alun Itä-Helsinki bussilinjoineen ja ostoskeskuksineen on kuin yksi teoksen päähenkilöistä. Lähiöelämää kuvataan nuoren näkökulmasta arvostavasti ja estetisoivasti, kuitenkaan kipeitä puolia kaihtamatta. Koulutovereiden väliset tilanteet jäsentyvät luontevalla tavalla luokkaristiriitojen ja materiaalisen eriarvoisuuden läpi. Lisäksi Suuri märkä salaisuus on kielellisesti virtuoottinen, rytmiltään hypnoottinen, se loitsuaa lukijansa osaksi maailmaansa. Teoksen kieli virtaa villinä, mutta samaan aikaan teos on rakenteellisesti täysin hallittu, lähes matemaattisen tarkasti rakennettu kokonaistaideteos. Suuri märkä salaisuus on rakenteeltaan ja kieleltään suvereeni kasvutarina, jonka kertojaääni tavoittaa niin lapsuuden avuttomuuden kuin sen haaveellisen hurman. Kertojan rakastava suhde televisioon ja elokuviin on erityisen nautinnollista luettavaa. Hallikainen on tunnettu myös esitystaiteilijana ja hän on esittänyt teoksiaan yllättävissä konteksteissa ja venyttänyt taiteen tilan ja sen yleisöjen käsitettä."

Helsingin kirjailijat ry:n vuoden 2023 helsinkiläiskirjailijaraatiin kuuluivat kirjailija Anna-Kaari Hakkarainen, kirjailija Iida Sofia Hirvonen ja kirjailija Heikki Valkama (pj.).

Niko Hallikaisen haastattelupyynnöt ja romaanien arvostelukappaleet: jenni.heiti@otava.fi; p. 044-358 5060

Lisätietoja palkinnosta: Helsingin kirjailijat ry, HeikkI Valkama, p. 045-247 8842.