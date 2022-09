Vuoden intensiivisin lukuromaani pakkomielteisestä äitiyden ja perheonnen tavoittelusta

Vastarakastuneet Marisa ja Jake muuttavat unelmataloonsa ja alkavat yrittää lasta. Suhde joutuu koetukselle, kun he ottavat taloonsa vuokralaisen, Katen. Kate ei tunnu käsittävän yksityisyyden rajoja, hän on epäilyttävän kiinnostunut Jakesta ja kyselee jatkuvasti lapsesta. Marisa on varma, että Kate ei väisty ennen kuin on saanut kaiken haluamansa.

Elizabeth Day kuvaa taitavasti, kuinka tärkeälle asialle omistautuminen muuttuu pakkomielteeksi. Taidokkaasti kirjoitettu tarina saa trillerimäisiä piirteitä samalla kun analysoi viiltävästi nyky-yhteiskunnan ilmapiiriä.

”Tiukka ja tyylikäs jännitysnäytelmä sukeltaa syvälle hedelmättömyyden aiheuttamaan kaipaukseen ja suruun… Jännitettä säestävät äänekäs feminismi ja – kenties kaikkein sinnikäimpänä – toivo.”

– The Guardian

Pohjois-Irlannissa syntynyt Elizabeth Day on palkittu bestseller-kirjailija ja toimittaja, joka kirjoittaa Britannian suosituimpiin lehtiin. Hän käsittelee kolumneissaan mm. lapsettomuutta. Day myös vetää supersuosittua, kuuntelulistojen kärkeen noussutta podcastia How to Fail With Elizabeth Day. Täydellinen elämä on Dayn viides romaani ja ensimmäinen suomennos hänen tuotannostaan. Sen oikeudet on myyty 10 maahan.

https://www.elizabethdayonline.co.uk/

Elizabeth Day: Täydellinen elämä

alkuteos Magpie

Suomentanut Elina Lustig

464 sivua

Ilmestynyt myös äänikirjana, lukija Mervi Takatalo

