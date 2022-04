Vuoden jännittävin tiimikisa ZOOATHLON kerää yritykset Korkeasaareen touko-kesäkuussa

HAPPYMOOR HARBOUR yhdistää kaupunkien yritykset ja yhteisöt jakamaan tekemistä ja resursseja parempien asiakasreittien ja kestävämmän liiketoiminnan yhteistekemiseksi. Yhteistekemisen tuotoksena syntyy uudenlaisia, personoituvia kokemuksia, jotka ihmiset löytävät, muotoilevat, ostavat ja ohjaavat polullaanyritysverkoston yhteisistä kanavista happymoor.bizissä ja happymoor.clubissa. Yhteistekemistä koordinoi luovan alan ja liiketoiminnan kehittämisen yrittävistä osaajista koostuva Miehistö. Alustan yhteinen tekeminen lisää kaupunkien ja alueiden vetovoimaa, viihtyvyyttä ja elinvoimaa kestävästi. happymoor.biz

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr on yleishyödyllinen yhteisö, jonka tehtävä on lajien ja luonnon monimuotoisuuden suojelu. Korkeasaari on osallistunut kansainvälisiin suojeluprojekteihin jo 1920-luvusta lähtien, lajiensuojelua luonnossa tukevaa varainkeruuta Korkeasaaressa on tehty 1990-luvulta alkaen. Korkeasaari.fi