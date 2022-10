Vuoden kasvuyritys valitaan marraskuussa Jyväskylässä

Vuoden kasvuyritykset valitaan Kasvu Openin Kasvupolku®-sparrausohjelmiin osallistuneiden yritysten joukosta, joka on ilmoittanut halunsa kisata tittelistä.

Tittelistä kisannut 182 yrityksen joukko on kaventunut sparrausohjelman jälkeen ensin TOP 60 -yrityksiin, ja lopulta TOP 10 -kärkeen. TOP 10 -finalistit on valinnut Kasvu Openin valtakunnallinen tuomaristo, joka on arvioinut kaikki TOP 60 -yritykset.

Sama tuomaristo valitsee Vuoden kasvuyritykset kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalissa 3.11.2022, Jyväskylässä.

Valtakunnallisen tuomariston puheenjohtaja Lennu Keinänen kuvailee tämän vuoden TOP 10 -yritysvalintoja vaikeiksi.



– Kasvu Openin TOP 60 -joukossa oli tänä vuonna paljon hyviä, kasvunäyttöjä ja -potentiaalia omaavia pk-yrityksiä. Kisa TOP 10-paikoista oli kova. Valituilla yrityksillä kasvutavoitteet olivat kunnianhimoisia, mutta realistisia, Keinänen kommentoi Kasvu Openin “Suomen lupaavimmat kasvuyritykset TOP 10” -tiedotteessa.

VUODEN KASVUYRITYKSET JA #VASTUULLISUUSTEKO-TUNNUSTUS

Vuoden kasvuyritykset valitaan sarjoissa pieni ja keskisuuri. Lisäksi valtakunnallisella tuomaristolla on mahdollisuus yhteen kunniamainintaan.

Tänä vuonna kunniamainittu halutaan nostaa esille vastuullisuuskulman kautta. Kunniamainittu yritys saa Kasvu Openin #vastuullisuusteko-tunnustuksen. Tunnustus jaetaan yhdelle TOP 60 -yritysjoukon yritykselle.

Vuoden kasvuyritykseksi 2021 pienten yritysten sarjassa valittiin savonlinnalainen sisärakentamisen järjestelmien uudistaja Luomoa Oy. Keskisuurten yritysten sarjan Vuoden kasvuyritys 2021 on tamperelainen teknologiatalo Unikie Oy. Lue tiedote

Vuonna 2021 Kasvu Openin #vastuullisuusteko-tunnustuksen sai ekologisten paperipillien valmistaja Dolea.



LISÄTIEDOT

Jaana Seppälä

toimitusjohtaja, Kasvu Open

050 304 6794

jaana.seppala@kasvuopen.fi