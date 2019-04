Vuoden kauppakeskusteko 2019: Brändi-ilmeen ja arvojen uusiminen nosti kauppakeskus Skanssin uuteen kukoistukseen

Kauppakeskus Skanssi on voittanut Suomen Kauppakeskusyhdistyksen järjestämän Vuoden kauppakeskusteko -kilpailun. Turussa sijaitseva kauppakeskus on vuoden 2018 aikana uudistanut johdonmukaisesti brändi-ilmettään, jonka kattoteema on selkeä ja antaa loistavan alustan erilaisille elämyksellisille teoille ja tempauksille ympäri vuoden. Samassa luotiin uusi ”Skanssaus”-kieli mukaan tehosteena markkinointiviestintään.

Uudistuksen onnistumisesta kertoo se, että kauppakeskus Skanssi teki kävijämääräennätyksensä tavoittaen 3,6 miljoonaa kävijää vuonna 2018. Koko vuoden kävijämäärä kasvoi lähes 7 prosenttia. Vuoden 2019 kauppakeskusteon valinnut tuomaristo totesi kauppakeskuksen onnistuneen tavoitteessaan löytää selkeä ja tunnistettava visuaalinen ilme, joka tukee myös Skanssin arvoja. ”On hienoa, että kauppakeskus on lähtenyt brändityössään liikkeelle arvoista, jotka näkyvät niin markkinoinnissa kuin ulottuvat siihen henkeen, mikä kauppakeskuksessa vallitsee. Kyseessä ei ole ollut vain ilmeen uudistus vaan kauppakeskusta kehitetään kokonaisuutena, jossa tärkeänä osana on asiakkailta saatava palaute”, kertoo tuomariston puheenjohtaja Pekka Matvejeff. Myös ekologisyys näkyy vahvasti niin kauppakeskuksen teoissa kuin markkinoinnissa, josta osoituksena esimerkiksi ilmeessä toistuva hunajakenno. Idea lähti kattotasolta, sillä Skanssilla on oma mehiläisyhdyskuntansa kauppakeskuksen katolla, josta saadaan Skanssi-hunajaa. Lisäksi Skanssi otti aurinkoenergian käyttöönsä aikoinaan ensimmäisenä kauppakeskuksena Suomessa. Kauppakeskuksen katolle on asennettu aurinkopaneelit, joiden avulla katetaan Skanssin mainosvalojen vuosittainen energiantarve. Skanssille on myös myönnetty sekä rakentamisen aikainen että korkein mahdollinen toiminnan aikainen LEED Platinium. Kauppakeskustekokilpailun järjestää Suomen Kauppakeskusyhdistys. Tavoitteena on nostaa esiin hyviä esimerkkejä uusista ideoista, joita toteutetaan suomalaisissa kauppakeskuksissa. Valinnan kriteereitä ovat innovatiivisuus, asiakkaille syntyvä arvo, kestävä kehitys ja teon kaupallinen vaikuttavuus. Kilpailun tuomaristossa vuonna 2019 istuivat Pekka Matvejeff, Kari Luoto ja Susanna Aula. Lisätietoja: Pekka Matvejeff, tuomariston puheenjohtaja, puh. 040 137 2363

