Vuoden kauppakeskusteko 2021: Mall of Tripla voittoon innovatiivisella verkkokaupalla

Uuden liiketoimintamallin pilotointi, loistava idea ja innovatiivinen toteutus nopealla aikataululla. Näin Kauppakeskusteko 2021 kilpailun tuomaristo kuvailee kilpailun voittajatekoa, Mall of Triplan Badeli-kauppakeskusverkkokauppaa.

”Kauppakeskuksen ja verkkokaupan yhdistämisestä on kauan puhuttu, mutta sen toteuttaminen ei ole helppoa. Koronapandemian aikana nähtiin monen yksittäisen kaupan verkkokaupankäynnin kasvavan hurjasti. Mall of Tripla osoitti, että onnistuu se myös kauppakeskukselta. Heidän verkkokauppansa loi liikkeille täysin uuden kanavan tavoittaa asiakkaita. Se on merkittävä kehitysaskel alamme liiketoiminnan kehittämisessä”, kilpailun tuomariston puheenjohtaja Maarit Hurme CBRE:ltä perustelee.

Mall of Triplan Badeli-kauppakeskusverkkokauppa yhdisti useita keskuksen kauppoja yhteen verkkokauppaan. Asiakkaalle tämä tarkoitti laajempaa valikoimaa, vaivatonta ostosten tekoa ja mahdollisuuden noutaa koko tilaus kerralla kauppakeskuksen pysäköintihallin noutopisteestä. Noutopisteen toiminta oli järjestetty koronaturvallisesti niin, että ostokset nostettiin suoraan asiakkaan auton takatilaan ilman lähikontakteja.

Kilpailussa palkittiin myös Kauppakeskus Lohi kunniamaininnalla toimialan kehityksestä. Kauppakeskus otti toimintaan mukaan Laurea-ammattikorkeakoulun, antoi opiskelijoille oikeanlaisia työelämän haasteita ja oppimisen kokemuksia sekä koulutti näin tulevaisuuden kauppakeskusjohtajia.

Lisäksi tuomaristo palkitsi Hansakorttelin ja Kauppakeskus Myllyn yhteismarkkinointikampanjan erityismaininnalla. Erityismaininnat nappasivat myös Lähipalvelukeskus Hertsi rohkeasta johtamisesta ja viestinnästä sekä Kauppakeskukset Iso Omena, Myyrmanni ja IsoKristiina ympäristövastuullisuuden edistämisestä.

Kauppakeskustekokilpailun järjestää Suomen Kauppakeskusyhdistys. Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin parhaita esimerkkejä uusista ideoista suomalaisissa kauppakeskuksissa. Valinnan kriteereitä ovat muun muassa teon yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä kauppakeskusliiketoiminnan kehittäminen esimerkiksi vastuullisuuden näkökulmasta.

Kilpailun tuomaristoon vuonna 2021 kuuluivat Lasse Mitronen Aalto-yliopistosta, Tero Helenius Rakka Worksista, Maarit Hurme CBREltä ja Pekka Rinne Rinteenkulman kauppakeskuksesta.

