Vuoden Keittiöteko -kisan finalistit valittu

Ammattikeittiöiden toiminnan kehittämiseen ja ruokailijoiden ateriointielämyksen parantamiseen kannustava Vuoden Keittiöteko valitaan tänä syksynä kolmannen kerran. Kilpailussa etsitään suomalaista keittiötekoa tai -tiimiä, joka luo ravintolaan uusia toimintamalleja, teknologiaa tai palveluita, joista on hyötyä sekä aterioiden valmistajille että niiden nauttijoille. Finaaliin on valittu kymmenen keittiötekoehdokasta Lempäälästä, Helsingistä, Järvenpäästä, Orivedeltä, Porista, Forssasta ja Turusta.

Suomalaisen perheyhtiö Fredmanin jakama Vuoden Keittiöteko -palkinnon tarkoitus on kannustaa ravintola- ja suurkeittiöalan toimijoita uudistamaan vanhoja, toimimattomiksi havaittuja toimintamallejaan ja tehostamaan niin ravintolan kuin koko Suomen yhteisten varojen käyttöä mausta ja laadusta tinkimättä. Vuoden Keittiöteko on herättänyt huomiota keittiöiden toimintaan ympäri Suomen ja kolmannen kerran nyt järjestettävään kisaan ilmoitettiin yli 50 ehdokasta. Näistä kymmenen parasta on valittu keittiöalan ammattilaisista koostuva tuomariston käsiteltäväksi. Mukana loppukilpailussa on viisi ravintolaa, kaksi kuntaa tai kaupunkia, kaksi mobiiliapplikaatiota ja yksi vaihtoehtoisiin proteiininlähteisiin keskittynyt hanke.

”Haluamme auttaa keittiöammattilaisia tavoittelemaan täydellistä keittiötä ja edistää sellaista suomalaista ruoka-ajattelua, johon kuuluu keitto-osaamisen ja raaka-aineiden lisäksi myös huipputeknologian mahdollistama ensiluokkainen ruokaturvallisuus, vastuullisuus ja kestävät ympäristöarvot. On ollut ilo lukea samankaltaisesta ajatusmaailmasta ammentavia hakemuksia, joissa ilmiannettiin innovaatioita ja ammattikeittiön arkea pienin ja suurin tavoin parantaneita tekoja. Teknologia tekee tuloaan myös suomalaiskeittiöihin ja sen hyödyntämisellä on merkitystä tulevaisuudessa pärjäämiseksi”, sanoo Fredman Groupin hallituksen puheenjohtaja Peter Fredman.

Vuoden keittiöteko 2018 -palkinnosta kisaavat kymmenen ehdokasta ovat:

Lempäälän kunta: hävikki hyödyksi kuntalaisten viikoittaisissa ruokahetkissä

Lempäälän kunnan, seurakunnan ja Lempäälän-Vesilahden Työttömät ry:n yhteistyönä järjestämä ruokailuhetki on tulos kunnan halusta käyttää hävikkiruoka hyödyksi järkevästi. Tarjolla on kunnan ruokapalveluiden kolmen yksikön tarpeista ylijäänyttä ruokaa, jota ei haluta heittää roskiin. Uuden perinteen tarkoituksena on luoda myös yhteisöllisyyttä mukavan yhteisen ruokailuhetken muodossa.

HOK-Elanto, Helsinki: Mun Fiilis -mobiiliappilla kiinni työpäiväkokemukseen

Mun Fiilis on helppokäyttöinen mobiilisovellus, jolla kartoitetaan työntekijäkokemusta reaaliajassa. Mobiilisovellus antaa työntekijälle mahdollisuuden jakaa ja seurata työpäiviensä fiiliksiä. Johto saa tunnetiloista anonyymin raporttinäkymän, joka kasvattaa ymmärrystä toimipaikkojen kokemuksesta. Sovelluksesta kerätyn tiedon avulla tunteet ja tieto saadaan näkyväksi sekä työntekijälle itselleen että johdolle tueksi arjen henkilöstö- ja liiketoimintajohtamiseen.

Ravintola Nolla, Helsinki: Hävikkivapaa zero waste -ravintola

Hävikkivapaan Ravintola Nollan idea juontaa juurensa tarpeesta ajatella ravintola-alaa uudella tavalla. Alkuvuodesta avatun ravintolan zero waste -perusajatuksiin kuuluu, ettei mitään heitetä hukkaan. Tämä ei ainoastaan tee hyvää yhteiskunnalle ja ympäristölle, vaan sen kautta pystyy myös säästämään ravintolan kuluissa.

Gastro Bar Sesonki, Järvenpää: Innovatiivinen yhteistyö paikallisen marketin kanssa

Järvenpään Citymarketiin sijoittuvan ravintolan keittiössä käytettävät raaka-aineet ostetaan joka päivä viereisestä kaupasta. Sesonki toteuttaa nimensä mukaisesti kausiajattelua: ne raaka-aineet, jotka ovat milloinkin parhaimmillaan ruokakaupan hyllyssä, päätyvät myös ravintolan keittiöön. Grocerant-yhteistyössä pyritään vähentämään myös ruokahävikkiä.

Ravintola Vallesmanni, Orivesi: Asiakkaan huomioivaa paikallista ateriapalvelua

Vallesmannin lounaskeittiöstä tarjotaan kotihoidon asukkaille paikallista vaihtoehtoa, mausta ja laadusta tinkimättä. Ruoka toimitetaan kotiin niin, että tutulla ruokajakelijalla on aikaa myös vaihtaa muutama sana asukkaan kanssa. Vallesmanni tarjoaa ateriapalvelun lisäksi myös kuljetuksen ja ohjelmaa sisältäviä ruokajuhlia, joissa kotihoidon asukkaat voivat tavata ja viihtyä. Myös ”laulava kokki” voi pistäytyä keittiöstä salin puolella ilahduttamassa ruokailijoita laulullaan.

Porin kaupunki: Kouluruokahävikki hyötykäyttöön

Porin kaupunki mittaa kouluilla syntyvää ruokatarjoiluhävikkiä ja toimittaa ylijääneen kouluruuan aikuissosiaalityön kohtaamispaikkoihin asukastuville ja työttömien yhdistysten päivätoimintakeskukseen asiakkaiden maksutta kotiin vietäväksi ruoka-avuksi. Seurannan ansiosta kouluille tilataan vähemmän ylijäävää ruokaa ja menekin hallinta paranee. Aiemmin kaikki ylijäämäruoka meni biojätteeksi.

Ravintola Ultima, Helsinki: Kiertotalousratkaisuja kokeileva ravintola

Ultima-ravintolassa asiakkaat näkevät seuraavan ateriansa kasvavan ympärillään. Ilmaa ja vettä hyödyntävä kasvihuonejärjestelmä on ravintolamaailmassa ennennäkemätön. Ultima kokeilee, miten kiertotalous toimii suomalaisessa ravintolassa ja miten ravintola asemoituu koko ruokatalousjärjestelmään. Keittiöpäällikö Henri Alénin ja Tommi Tuomisen intohimona on kokeilla, millaisia ruokanautintoja voi jalostaa uusimman ruokatietämyksen ja -tekniikan avulla ympäristöä rasittamatta. Heitä kiinnostaa tuoreiden raaka-aineiden kasvattaminen ympärivuotisesti paikan päällä.

HYY-Yhtymä, Helsinki: Hyönteisruuan edelläkävijä suurtalousravintoloissa

HYY Yhtymä on sijoittanut suomalaiseen hyönteisten viljelyyn keskittyvään EntoCube Oy:hyn. Yhteistyön myötä HYY Yhtymä toi ensimmäisenä Suomessa hyönteisruuan osaksi suurtalousravintolatarjontaansa. Tarkoituksena on edistää ilmastonmuutosta hillitseviä uusia ratkaisuja mm. tarjoamalla vaihtoehtoisia proteiinin lähteitä, kuten sirkkoja, opiskelijoiden lautaselle UniCafessa.

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, Forssa: Ruokahävikkisovellus kouluruokailuun

Opiskelijat kehittivät mobiilisovelluksen ruokahävikin vähentämiseksi – keittiö saa tiedon kuinka moni tulee lounaalle. Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat kehittäneet keinon ruokahävikin kitkemiseksi Forssassa. Tietojenkäsittelyn opiskelijat ovat toteuttaneet ruokahävikin vähentämiseksi mobiilisovelluksen Loimijoen Kuntapalvelut Oy:lle ja Forssan yhteislyseolle. Opiskelijat voivat ilmoittaa nettipohjaiselle sivustolle, milloin ovat menossa syömään koulun ruokalaan. Tieto välittyy ruokapalveluyritykseen, joka näkee etukäteen ruokailijoiden määrän ja pystyy valmistamana oikean määrän ruokaa.

Pincho Nation, Turku: Suomen ensimmäinen applikaatioravintola

Turkuun avautunut Pincho Nation on Suomen ensimmäinen ravintola, jossa tilaukset hoidetaan älypuhelimeen ladattavan mobiilisovelluksen kautta. Sovelluksen kautta asiakas tekee pöytävaraukset ja tilaukset sekä hoitaa halutessaan myös maksamisen.

Vuonna 2017 Vuoden Keittiöteko -palkinto annettiin Vantaan kaupungin ja Vantaan seurakunnan hallinnoimalle Yhteinen Pöytä -verkostolle, joka on luonut mallin vantaalaiselle yhteisölliselle ruoka-aputoiminnalle ja hävikkiruoan keskitetylle jakelulle. Konsepti pääsi palkitsemisen jälkeen mukaan Sitran koordinoimalle, koko Suomen kattamalle Kiertotalouden tiekartalle.

Viime vuonna mukaan otettiin myös yleisöpalkinto, joka meni ylivoimaisella äänimäärällä Uudessakaupungissa ja Turussa toimivalle ravintoloitsija Iiro Toivaselle, joka lahjoittaa lounailta myymättä jääneitä annoksia vähävaraisille lapsiperheille. Myös tänä vuonna yleisö voi äänestää omaa ehdokastaan 31.10. saakka osoitteessa www.keittioteko.fi

Vuoden Keittiöteko julkistetaan Ateria18-tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa 15.11.2018