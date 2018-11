Vuoden Keittiöteko on valittu kolmannen kerran

Näin suomalainen viettelee vaatteilla - Sokos tutki suomalaisten suhdetta pukeutumiseen 2.11.2018 14:33 | Tiedote

Uskomus suomalaisten pukeutumisen pohjautuvan lähinnä käytännöllisiin tuulipukuihin on harhaluulo. Suomalaiset osaavat pukeutua vaihtuvien sääolosuhteiden mukaan, mutta käytännöllinen pukeutuminen on saanut rinnalleen toisen tärkeän elementin - muodikkuuden. Sokoksen teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset tuntevat olevansa tyylikästä kansaa ja tyylillä on meille vahva merkitys.