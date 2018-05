Vuoden Kotileipuri -kilpailulla kunnioitetaan leipomisen perinnettä

Leipomoyhtiö Vaasan yhteistyössä Uudenmaan Marttojen, Leipätiedotuksen, Pro Ruis -yhdistyksen, Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen, Kotitalousopettajien liiton, Keskon ja S-ryhmän kanssa hakevat Suomen ensimmäistä kotileipuria. Valtakunnallinen, ensimmäistä kertaa järjestettävä Vuoden Kotileipuri -kilpailu keskittyy itseoikeutetusti Suomen kansallisruokaan ruisleipään. Kilpailulla kunnioitetaan paitsi sukupolvia yhdistäviä suomalaisia leivontaperinteitä myös haetaan rukiille uusia reseptejä. Kisa huipentuu syksyllä vietettävään kansalliseen leipäviikkoon, jolloin tuomaristo valitsee Vuoden Kotileipurin. Kilpailu on avoin kaikille leivonnan harrastajille. Vuoden Kotileipuri -tittelin voittaja pääsee mukaan Vaasanin leipomotuotteiden tuotekehitykseen.

Ruis on viljakasveista suomalaisin ja sen perinteet ruoanlaitossa ulottuvat pitkälle ennen ajanlaskumme alkua. Missään muualla maailmassa ei ole sellaista ruisleipäosaamista kuin Suomessa, joten ensimmäisen Vuoden Kotileipuri -kilpailun tarkoituksena on paitsi muistuttaa leipomistaidon tärkeydestä, myös löytää kansallisruokamme taitava virallinen ruisleipuri. Kilpailu myös korostaa suomalaisten ruokaperinteiden merkitystä ja entisestään tukee ruisleivän asemaa ja arvostusta sukupolvia yhdistävänä ruokana.

“Vaasan on toiminut kotimaisen leipämarkkinan edelläkävijänä jo yli sata vuotta ja maamme vanhimpana leipomoalan valtakunnallisena toimijana koemme velvollisuudeksemme korostaa myös kotona leipomisen tärkeyttä. Tällaisesta leipomisperinnettä jatkavasta ja leipomaan kannustavasta kilpailusta on esitetty toiveita, sillä jokaisella suomalaisella on makumuistoja ruisleivästä. Haluamme kisalla vastata kuluttajien intoon päästä esittelemään taitojaan ja intohimoaan sekä näyttämään, minkälainen ruisleipä on paras”, kertoo Vaasan Oy:n kaupallinen johtaja Minna Cousins ja jatkaa: ”Odotamme innolla kilpailuun osallistuvia reseptejä ja siksi halusimme, että kilpailu on aivan kaikille avoin.”

Kilpailuhaku alkaa kesäkuussa Vaasanin nettisivuilla ja siihen voi osallistua lähettämällä omasta taidonnäytteestään kuvan ja reseptin, sekä leipomusta taustoittavan lyhyen tarinan.

“Martoilla on ilo olla mukana edistämässä arvokkaan leivontaperinteen jatkumoa ja edesauttaa rukiin pysymistä osana jokapäiväistä suomalaista ruokakulttuuria. Odotamme paitsi upeita leipiä myös rakkaita muistoja reseptien takaa. Ruisleivän juuret voivat kulkeutua sukupolvelta toiselle jopa satoja vuosia, pitäen perheen ja suvun tarinaa kirjaimellisesti elossa jokapäiväisessä leivässä. Leipominen on perheille ja ystäville myös yhteisöllinen tapahtuma, jossa siirtyy arvokasta perinnetietoa ja osaamista sukupolvelta toiselle”, kertoo Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä.

Vuoden kotileipuri -kisan yhteistyökumppaneina toimivat Uudenmaan Marttojen lisäksi Leipätiedotus, Pro Ruis, Maa- ja Kotitalousnaisten Keskus, Kotitalousopettajien liitto, Kesko ja S-ryhmä.

Kilpailu alkaa 1.6.2018 osoitteessa www.vaasan.fi/kotileipuri.

