Vuoden lähiruokateko 2022 -palkinto Hakamaan Lammastilalle

Hakamaan Lammastilan toiminta on laajentunut kolmesta kesälampaasta liha- ja villatuotantoon, tilan omaan ravintolaan, elämysmatkailuun, marja- ja hedelmäjalosteisiin sekä virtuaalisiksi tuotteiksi. Tila tuottaa elintarvikkeita ja muita tuotteita mahdollisimman pienellä peltopinta-alalla, ekologisesti ja kestävästi. Tilan eläimet laiduntavat luonnonlaitumilla ylläpitäen luonnon monimuotoisuutta ja eläinten hyvinvointia seurataan ja kehitetään aktiivisesti. Hävikkiä ehkäistään kaikissa tuotannon ja toiminnan vaiheissa.

Tilalla vieraileva näkee ruoan alkuperän ja arjen, jossa eläintenhoito on luonnollista ja eläinten tarpeita kunnioittavaa, saa puuhastella maatilan askareissa lampaiden ja muiden tilan eläinten kanssa sekä oppia kestävän kehityksen mukaisesta lampaankasvatuksesta. Oma ravintola ja tilapuoti tarjoavat antimia lähialueella tuotetuista raaka-aineista.

– Hakamaan Lammastila vie lähiruoan ilosanomaa eteenpäin kerrassaan herkullisesti. Hyödynnetyiksi tulevat sekä oman tilan tuotteet että lähialueiden muiden tuottajien antimet. Yrittäjäpari jakaa apuaan ja osaamistaan anteliaasti myös muille yrittäjille. Hakamaa on laajentanut toimintaansa myös ruokamatkailuun: Suomi-kuvan edistämiseen, tuotepakettien myyntiin, virtuaalisuuteen ja kansainvälisten vieraiden houkutteluun ennakkoluulottomalla markkinoinnilla, perustelee raadin valintaa puheenjohtaja, erityisasiantuntija Kirsi Viljanen maa- ja metsätalousministeriöstä.

– Tämä palkinto tuntuu erityisen hyvältä, sillä pienenä toimijana olemme yleensä väliinputoajina. Emme ole varteenotettava maatila, koska pinta-alaa on niin vähän ja tuotantomäärät pieniä, mutta koska meillä on alkutuotantoa, emme ole tavanomainen yrityskään. Toisaalta meitä ei ole kahlittu siihen, mitä pitäisi tehdä, vaan olemme voineet kokeilla sitä, mitä haluamme tehdä ja moni idea on lähtenyt lentoon. Meillä on myös ollut onni löytää asiakkaita ja yhteistyökumppaneita, jotka jakavat kanssamme samat arvot, sanoo yrittäjä Maija Suutarinen Hakamaan Lammastilalta.

– Maailmassa, jossa nyt elämme, jokainen tuotettu kilo ruokaa on tärkeä. Hävikin vähentäminen koko ruokaketjussa on meidän kaikkien yhteinen asia. Jokainen suupala on jonkun kasvattama, jonkun keräämä ja jonkun valmistama. Ja jokainen hukkaan heitetty suupala hukkaa työtä ja luonnonvaroja. Olemme halunneet olla osa tätä ratkaisua ja kiitollisina palkinnosta jatkamme tätä työtä, sanoo Suutarinen.

Yleisöäänestyksen voitti Lihhoo Lieksasta

Lähiruoka & luomu -kilpailussa valittiin myös yleisön suosikki seitsemän finalistin joukosta. Nettiäänestyksessä annettiin ennätykselliset 3163 ääntä. Voittajaksi valikoitui Lihhoo Lieksasta, kolmen pientuottajan yhteishanke Pohjois-Karjalasta.

Kunniamaininnan raati myönsi keittiömestari Ulla Liukkoselle elämäntyöpalkintona. Maailman keittiömestariliiton kunniajäsen Liukkonen on ollut lähiruoan väsymätön puolestapuhuja jo vuosikymmenien ajan, itsekin hyvän ruoan tekijä ja suomalaisen lähiruoan lähettiläs maailmalla.

Lähiruoka & luomu -messut järjestetään 7.-10.4.2022 Helsingin Messukeskuksessa. Samaan aikaan ovat avoinna myös Kevätmessut sekä Lautasella-messut (la–su). www.lahiruokaluomu.fi, #lahiruokaluomu2022