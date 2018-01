Vuoden Luontokuvat 2017 -valokuvanäyttely Villa Elfvikissä

Vuoden Luontokuvat -näyttely kertoo suomalaisen luonnon moni-ilmeisyydestä, sen näkymistä ja tapahtumista sekä kuvaajien luonnossa kokemista elämyksistä ja oivalluksista. Näyttely on esillä Villa Elfvikin luontotalossa 31.1.−4.3.2018.

Vuoden 2017 luontokuvissa pääset ihailemaan sekä värien loistoa että pelkistettyjä mustavalkoisia muotoja. Lukuisista eläinkuvista löytyy paitsi huumoria myös traagisia kohtaloita. Näyttelyssä on esillä yhteensä 43 Vuoden Luontokuva -kilpailussa palkittua valokuvaa.

Kuvia on esillä kaikista kahdeksasta perinteisestä sarjasta: Kasvit ja sienet, Linnut, Maisemat, Nisäkkäät, Muut eläimet, Taidetta luonnosta, Luonto ja ihminen sekä Nuorten sarja. Kustakin sarjasta on näyttelyssä esillä voittajakuvat, toiselle sijalle yltäneet ja kunniamaininnan saaneet kuvat.

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kilpailussa oli lisäksi erikoissarja nimellä Sininen ja valkoinen, josta on näyttelyssä kolme parasta kuvaa.

Mukana on luonnollisesti myös Vuoden Luontokuvaksi 2017 valittu Ville Heikkisen ”Talven odotus”, lähietäisyydeltä valkoisesta kärpästä otettu kuva mustassa maisemassa.

Suomen Luonnonvalokuvaajat ry on järjestänyt Pohjoismaiden suurinta luontokuvakilpailua vuodesta 1981. Osallistujamäärä kasvaa joka vuosi. Vuoden Luontokuva 2017 -kilpailuun osallistui 14 000 kuvaa.

Villa Elfvikin luontotalo on avoinna ma-pe klo 9-15 ja su klo 10–16. Café Elfvik on avoinna sunnuntaisin talon aukioloaikoina. Sisäänpääsy luontotaloon ja Vuoden luontokuvat 2017 -näyttelyyn on maksuton.