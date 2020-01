Vuoden Luontokuvat 2019 esillä Villa Elfvikissä

Vuoden Luontokuvat -näyttely kertoo suomalaisen luonnon moni-ilmeisyydestä, sen näkymistä ja tapahtumista sekä kuvaajien luonnossa kokemista elämyksistä ja oivalluksista. Näyttely on esillä Villa Elfvikin luontotalossa 29.1.-8.3.2020.

Näyttelyssä on esillä yhteensä 39 Vuoden Luontokuva 2019 -kilpailussa palkittua valokuvaa. Kustakin kilpailun yhdeksästä sarjasta on näyttelyssä esillä voittajakuvat, toiselle sijalle yltäneet ja kunniamaininnan saaneet kuvat.

Vuoden Luontokuva -kilpailussa on kahdeksasta perinteistä sarjaa: Kasvit ja sienet, Linnut, Maisemat, Nisäkkäät, Muut eläimet, Sommittelu ja muoto, Luonto ja ihminen sekä Nuorten sarja. Vuoden Luontokuva valitaan näiden sarjojen voittajista. Lisäksi mukana on erikoissarja Teoksia luonnosta, jossa sallitaan vapaampi kuvankäsittely.

Näyttelyssä on luonnollisesti myös Vuoden Luontokuvaksi 2019 valittu kuhmolaisen Ville Heikkisen kuva ”Karhu ja korppi”. Kilpailun tuomaristo mieltyi eritoten voittokuvan eeppiseen tunnelmaan ja tarkkaan mietittyyn sommitteluun ja kiinnitti huomiota myös kuvan esittämään tilanteen ainutkertaisuuteen. Ville Heikkinen on kilpailun historiassa neljäs kuvaaja, joka on onnistunut uusimaan voittonsa.

Suomen Luonnonvalokuvaajat ry on järjestänyt Pohjoismaiden suurinta luontokuvakilpailua vuodesta 1981. Kilpailuun osallistui vuonna 2019 lähes 14 000 valokuvaa. Palkitut kuvat kiertävät vuosittain näyttelynä Suomea ja ovat esillä Villa Elfvikin luontotalossa perinteisesti helmikuussa.

Villa Elfvikin luontotalo on avoinna ma-pe klo 9-15 ja su klo 10–16. Café Elfvik on avoinna sunnuntaisin talon aukioloaikoina. Sisäänpääsy luontotaloon ja Vuoden luontokuvat 2019 -näyttelyyn on maksuton.



LEHDISTÖKUVAT

Lehdistökuvat (sis. kaikki sarjavoittajat) ovat ladattavissa osoitteessa: lehdisto.vuodenluontokuva.fi

Salasana sivuston kohdassa Vuoden Luontokuva on: vluontokuva19

Kuvat ovat vapaasti julkaistavissa kilpailusta ja Vuoden Luontokuvat 2019 -näyttelystä uutisoitaessa. Kuvaajan, kuvan ja kilpailusarjan nimi on mainittava julkaisun yhteydessä.