Vuoden mainos -kilpailu vie Cannesiin - Uudistunut Vuoden mainos nostaa turkulaisen mainonnan tasoa

Vuoden parasta turkulaista mainonnansuunnittelua palkitseva Vuoden mainos -kilpailu on luonut nahkansa.

Uudistunut kilpailu koostuu kolmesta kilpasarjasta sekä nuorille suunnittelijoille tarkoitetusta juniorisarjasta. Mediariippumattomat kilpasarjat ovat Paras oivallus, Paras toteutus ja Paras tulos. Koko kilpailun paras työ lähetetään edustamaan Suomea ”mainonnan olympialaisissa”, Cannes Lions -mainosfestivaaleilla.



”Nykyaikaisen markkinoinnin keinovalikoima on monipuolisempi kuin koskaan, siksi sarjajako medioittain tuntui auttamattoman vanhanaikaiselta. Sitä paitsi palkituimmat kansainväliset mainoskampanjat ovat harvoin enää yhdessä maksetussa mediassa näytettyjä mainoksia”, kommentoi Grundlagen toimitusjohtaja ja kilpailun uudistaja Mari Tauler.



Myös kilpailun tuomaristoon on koottu kansainvälisesti palkittuja mainonnantekijöitä. Päätuomarina toimii hasan&partnersin toimitusjohtaja, ECD Eka Ruola, Design Forumin toimitusjohtaja Petteri Kolinen, TBWA:n copywriter Ville Ohtonen, SEK:n Designer Jenni Komulainen, AD Ari Kivi ja toimitusjohtaja Mari Tauler Grundlagesta sekä tuomariston sihteerinä toimii MARK Turun Sari Raunell.



“Kilpailuja on liikaa, mutta tämä mahtuu vielä. Tauler on laittanut tuulemaan ja asia on päivittynyt loikalla. Tämä kilpailu auraa tietä sille, että maassamme on myös toinen selkeä mainoskeskittymä – ja siitä on vain iloa. Kun tällainen alueelta karannut vielä kutsutaan kehiin kokeneiden kollegojen kanssa, vastaus on selvä: Täältä tullaan, Turku", iloitsee Eka Ruola.



Uudistuneen Vuoden mainos -kilpailun järjestämisestä vastaavat MARK Suomen Markkinointiliitto r.y.:n Turun jaosto, Grundlage sekä TBWA\Helsinki. Kilpailu​un voi osallistua 1.1.2018 alkaen, ja​ osallistumisen deadline on 14.1.2018. Voittajat palkitaan Logomossa Mainostorstain iltagaalassa 25.1.2018.



