Vuoden Mainos on valittu – TPS:n Pride of Turku edustaa Suomea Cannesissa

Turun markkinoinnin ja mainonnan ammattilaiset kokoontuivat torstaina Logomoon viettämään Vuoden Mainostorstaita. Päivä huipentui Vuoden Mainos -gaalaan, jossa palkittiin vuoden 2017 onnistuneimmat työt. Kilpailun kirkkaimmaksi tähdeksi nousi Ari Kivi Creativen Pride of Turku -kampanja.

Uudet kategoriat ja A-luokan tuomaristo

MARK Turku järjesti Vuoden Mainos -kilpailun jo 20. kerran. Perinteisesti alan kilpailuissa on käytetty mediakohtaista sarjajakoa. Uudistuneessa kisassa vanhasta mallista luovuttiin ja työt mittelivät kolmessa kilpasarjassa: paras oivallus, paras toteutus ja paras tulos. Kansainvälisestikin vallankumouksellisella kategoriauudistuksella pyrittiin kruunaamaan kaikkein suurimmat ideat budjettien sijaan.

– Turussa on paljon osaamista ja hyvä draivi. Täällä riittävät rahkeet tehdä myös mainontaa uudella ja raikkaalla tavalla sekä kehittää uutta. Hyvästä on helppo ponnistaa, siitä tässä tapahtumassakin on kyse, kertoo koko tapahtuman uudistanut, yrittäjäkollektiivi Grundlagen, perustaja ja toimitusjohtaja Mari Tauler.

Kilpailuun ilmoitettiin lähes 60 työtä Turusta ja lähialueilta. Kova taso ilahdutti alan huippunimistä koostuvaa tuomaristoa, johon kuuluivat mm. Design Forum Finlandin toimitusjohtaja Petteri Kolinen sekä Hasan & Partnersin luova johtaja Eka Ruola.

– Tämä kilpailu auraa tietä sille, että maassamme on myös toinen selkeä mainoskeskittymä. Ja siitä on vain iloa, Suomen palkituin luova johtaja Ruola vakuuttaa.

Voittajatyö edustaa rohkeutta ja arvoistaan ylpeää brändiä

Paras oivallus -sarjan voitti Ari Kivi Creativen Pride of Turku. Työ voitti myös koko kilpailun parhaana Vuoden Mainos -palkinnon. Laajalti keskustelua mediassa herättänyt kampanja koostui yhdestä sateenkaarilipusta, yhdestä ilmoituksesta, kahdesta somepäivityksestä ja valtavasta kannanotosta: jääkiekko kuuluu kaikille ja suvaitsevaisuus on mustavalkoinen asia.

Kampanja todisti reaktiivisen, ajan hermolla olevan viestinnän voiman. Samalla se avasi yleisölle TPS:n arvomaailmaa ja otti rohkeasti kantaa ajankohtaiseen julkiseen keskusteluun. Voittajatyö lähtee ensi kesänä edustamaan Suomea Cannes Lions -kilpailuun. Palkinnoksi tekijät saavat myös tuomaristolta neuvoja ja vinkkejä siihen, miten maailman maineikkaampaan mainoskilpailuun kannattaa osallistua.

Turkulainen suunnitteluosaaminen on huippuluokkaa

Paras toteutus -sarjan voiton vei Taisteen suunnittelema Satumainen Aurajoki -mobiilisovellus, joka herättää rakkaan jokimaiseman henkiin. Sovellus johdattaa käyttäjät pelilliseen seikkailuun, jossa etsitään ääniraitoja Tuomiokirkon ja Turun linnan väliseltä alueelta. Parhaasta tuloksesta puolestaan palkittiin huikeisiin myyntilukuihin johtanut LV:n brändiuudistus, jonka toteuttivat yhteistyössä Hungry ja Tauler & Co.

Varsinaisten kilpasarjojen lisäksi kilpailtiin myös juniorisarjassa. Alan nuoret lupaukset pääsivät näyttämään kyntensä suunnittelemalla Pidä Saaristo Siistinä ry:lle digikampanjan, jolla houkutellaan järjestölle lisää jäseniä. Voittajatyö ylitti raadin odotukset täysin – tuomaristo piti Janne Kuntun juniorisarjan voittajatyötä Hyvästi koko kisan parhaimpana yksittäisenä ideana.

– Voittajiksi valikoituneet työt kestävät vertailun missä hyvänsä. Ei ainoastaan toispuol jokkee, vaan myös markkinoinnin kilpailussa isompienkin vesistöjen tuolla puolen, kiteytti TBWA\Helsingin suunnittelija ja yksi Vuoden Mainos -kilpailun tuomareista Ville Ohtonen.

Lisätiedot:

Mari Tauler

P. 050 590 7856

www.vuodenmainostorstai.fi

VOITTAJAT

Paras oivallus

Kunniamaininta:

Satumainen Aurajoki -sovellus – Taiste

Suunnittelu: Taiste, Veijonen Consulting, Briiffi

Toteutus: Taiste

Eero Auvinen, ääniteos

Asiakas: Turun Kaupunki

Voittaja:

Pride of Turku – Ari Kivi Creative

Jussi Marin, creative

Toni Salminen, creative

Ari Kivi, creative

Asiakas: HC TPS

Paras toteutus

Kunniamaininta:

Ocusweep – Hungry

Tuomas Tikka, creative director

Aino Ylinen, creative

Mari Kota-aho, producer

Teemu Virta, producer/Roger! Pictures

Asiakas: Ocusweep

Kunniamaininta:

PUF + TOMI – PUF Design Market

Tomi Leppänen, graafinen suunnittelija

Hanna Pennanen ja Matti Järvinen, PUF Design Marketin perustajayrittäjät

Asiakas: PUF Design Market

Voittaja:

Satumainen Aurajoki -sovellus – Taiste

Suunnittelu: Taiste, Veijonen Consulting, Briiffi

Toteutus: Taiste

Eero Auvinen, ääniteos

Asiakas: Turun Kaupunki

Paras tulos

Kunniamaininta:

PUF + TOMI – PUF Design Market

Tomi Leppänen, graafinen suunnittelija

Hanna Pennanen ja Matti Järvinen, PUF Design Marketin perustajayrittäjät

Asiakas: PUF Design Market

Kunniamaininta:

Pride of Turku – Ari Kivi Creative

Jussi Marin, creative

Toni Salminen, creative

Ari Kivi, creative

Asiakas: HC TPS

Voittaja:

LV – Hungry ja Tauler & Co.

Janne Kunttu, creative

Aino Ylinen, creative

Tuomas Tikka, creative director

Mari Tauler, asiakkuusjohtaja, projektin johto

Mediatoimisto: Dagmar

Tuotanto: Ottofilms

Asiakas: Berner

Juniorisarja

Kunniamaininta: Suomen roskakalat – Kuisma Väänänen ja Akseli Kouvo

Kunniamaininta: Tehdään se näkyväksi – Evastina Tikkala ja Hilla Kouki

Voittaja: Hyvästi – Janne Kunttu

Lisää kilpailusta https://vuodenmainostorstai.fi/ohjeetjasaannot/