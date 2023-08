Vuoden musiikkioivallus -palkinto Hetki lyö -elokuvalle

GT Musiikkilupien toimitusjohtajaksi on nimitetty Lauri Ogawa 10.5.2023 09:35:31 EEST | Tiedote

GT Musiikkiluvat Oy:n hallitus on nimittänyt yhtiön toimitusjohtajaksi BBA, Master of Culture and Arts Lauri Ogawan. Ogawalla on vahva kokemus media-alan ja ratkaisumyynnin tehtävistä sekä liiketoiminnan kehittämisestä sisältövetoisesti. Ogawa aloittaa tehtävässä välittömästi.