Vuoden nuori fyysikko Sonja Kujanpää nauttii laserspektrokopiasta ja monia taitoja vaativasta työstä kiihdytinlaboratoriossa       

Suomen Fyysikkoseura palkitsee vuosittain nuoren fyysikon erinomaisesta perustutkinnon lopputyöstä. Vuoden 2020 palkinnon sai Sonja Kujanpää Jyväskylän yliopistosta. Palkinto jaettiin Fysiikan päivien verkkotapahtumassa keskiviikkona 24. maaliskuuta 2021.

Sonja Kujanpää teki pro gradu- tutkielmansa kokeellisen ydinfysiikan alalta. Kaksiosaisessa työssään hän määritti vakaan ytterbium-alkuaineen magneettisen oktupolimomentin käyttäen kollineaarista laserspektroskopiaa. Tämä mittaus suoritettiin Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratoriossa Ion Guide Isotope Separator On-Line (IGISOL) ioniohjainlaitteistolla.

Työn toinen osa vei hänet Euroopan hiukkasfysiikan tutkimukseskukseen CERNiin, jossa hän kehitti yhteistyössä siellä toimivaa kollineaarisen laserpekroskopian ja moniheijastavan lentoaikamassaspektrometrin (MR-ToF) yhdistävää mittauslaitteistoa (MIRACLS). Gradun ohjaajana oli yliopistotutkija Ruben de Groote Jyväskylän yliopistosta.

Kipinän työhönsä Kujanpää sai ollessaan kesäopiskelijana CERNissä ISOLDElla laserspektroskopian tutkimusryhmässä.

Gradutuloksilla mukaan arvostettuun fysiikan julkaisuun

Fyysikkoseuran kilpailun finaaliin eteni kolme kilpailijaa, ja Sonja Kujanpää osallistui siihen gradu-tutkimuksen tulokset tiivistävällä videolla.

”Palkinnosta olen positiivisesti yllättynyt ja huomionosoituksesta erittäin otettu. Gradu onnistui hyvin ja tulokset olivat mukana arvostetussa Physical Review A –julkaistussa artikkelissa", kertoo Kujanpää.

Tällä hetkellä Kujanpää valmistelee laserspektroskopian alan väitöskirjaa fysiikan laitoksella IGISOL- ioniohjaintutkimusryhmässä. Tutkimusta hän tekee enimmäkseen RAPTOR-laitteistolla, joka keskittyy monimutkaisten ja eksoottisten atomisysteemien ominaisuuksien mittaamiseen käyttäen kollineaarista resonanssi-ionisaatiospektroskopiaa (CRIS).

Osa väitöskirjatutkimuksesta tehdään myös yhteistyössä CERNin kanssa. Työtä ohjaavat professori Iain Moore, yliopistotutkija Ruben de Groote ja yliopistotutkija Mikael Reponen.

Fysiikan tutkimus on innostavaa ja tulevaisuudessa nuori tutkija haluaisi työskennellä myös ulkomailla, esimerkiksi CERNissä,

”Tutkijan työssä jokainen päivä on erilainen ja pääsen käyttämään laajasti erilaisia taitoja 3D-mallinnuksesta elektroniikkaan. Itse tykkään siitä, kuinka konkreettista työ on kiihdytinlaboratoriossa. On kivaa päästä rakentamaan mittauslaitteistoa ja komponentteja alusta asti”, sanoo Sonja Kujanpää.

Linkki Sonja Kujanpään voittoisaan videoon: https://youtu.be/h4-tsB6mXEI



Linkki pro gradu –tutkielmaan: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202007305431

Lue 22. maaliskuuta 2021 julkaistu artikkeli Physical Review A –julkaisusta: Phys. Rev. A 103, 032826 (2021) - Magnetic octupole moment of $^{173}\mathrm{Yb}$ using collinear laser spectroscopy (aps.org)

Suomen Fyysikkoseura jakaa Vuoden nuori fyysikko –palkinnon vuosittain erinomaisesta fysikaalisten tieteiden aloihin kuuluvasta pro gradu- tai diplomityöstä. Tarkoituksena on tukea nuoria fyysikoita ja palkita heitä poikkeuksellisen ansiokkaista suorituksista.

Sonja Kujanpää, sonja.p.kujanpaa@jyu.fi