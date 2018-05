Vuoden nuori yrittäjä -finalistit julki: voitosta kisaavat koneyrittäjä, maatilayrittäjä, siivousyrittäjä, fitness-yrittäjä ja ohjelmistoyrittäjä

Vuoden nuori yrittäjä -finalistit on valittu. Voittoa tavoittelevat maatalousyrittäjä Simo Larmo Varsinais-Suomesta, siivousyrittäjä Jenni Parpala Rannikko-Pohjanmaalta, ohjelmistoyrittäjä Janne Puustinen Keski-Suomesta, koneliikkeen yrittäjä Lasse Saarenpää Etelä-Pohjanmaalta ja personal trainer Emmi Salo Keski-Pohjanmaalta.

Vuoden nuori yrittäjä -kilpailu on maamme arvostetuin nuorille suunnattu yrittäjäkilpailu. Kilpailussa painotetaan yritystoiminnan ansioita.

Finalistit valittiin Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen järjestämien alueellisten alkukilpailujen 18 voittajan joukosta. Alkukilpailuihin ehdokkaita jättivät Suomen Yrittäjien paikallisyhdistykset sekä jäsenyrittäjät. Paikallisyhdistykset hyödynsivät ehdokasasettelussaan viime syksynä kansalaisilta kerättyjä ilmiantoja, joita saatiin peräti 261.

Lasse Saarenpäällä takanaan jo 20 vuoden yrittäjäura

Töysäläinen Laten Kone aloitti pienesti toiminimellä ja on kasvanut kansainväliseksikäytettyjen maanrakennus- ja nostokoneiden maahantuojaksi, huoltajaksi ja myyjäksi. Kilpailuvaltti on nopea palvelu. Kun ostopäätös on tehty, toimitetaan tilattu tuote mahdollisesti saman päivän aikana asiakkaalle. Viime vuosina on kasvatettu maanrakennuskoneiden lisälaitteiden suunnittelua, valmistuttamista ja myyntiä.

Vaikka yrittäjä Lasse Saarenpää on vasta 34-vuotias, hänellä on jo 20 vuoden yrittäjäkokemus: hän perusti ensimmäisen yrityksensä Tmi Laten Mopon 14-vuotiaana.

Simo Larmo hyödyntää omistajanvaihdoksen kasvuun ja kansainvälistymiseen

33-vuotias Simo Larmo jatkaa vuonna 1892 perustettua Birkkalan tilaa Suomusjärvellä. Tilan päätuotteita ovat luomuspelttituotteet eri muodoissa ja asiakkaina vähittäiskauppa ja tukut, ravintolat ja leipomot kautta maan sekä elintarviketeollisuus. Kansainvälistymisen Larmo aloitti verkkokauppa Amazonissa aloitettiin vuonna 2017.

Birkkalan tilan yrittäjä on osoittanut, että myös maatilayritys ja omistajanvaihdosyritys voi olla vahvasti kasvuhakuinen sekä kansainvälisesti menestyvä omalla brändillään. Simo Larmo on rohkeasti tuonut vanhan maatilayrityksen sen rohkeasti nykyaikaan. Hän on myös kehittänyt reseptikirjoa speltille, jotta viljaa pystytään käyttämään kotikeittiössä, leipomossa ja elintarviketeollisuudessa.

Jenni Parpala tuotteistaa siivouksen

26-vuotias Jenni Parpala on uudistanut siivousalaa ja löytänyt personallisen toimintatavan Vaasassa ja Mustasaaressa. Avainsana on tuotteistaminen - Kiffel tarjoaa erilaisia palvelupaketteja siivoukseen. Yrittäjä on luonut Kiffelin oman mobiilisovelluksen, jota käytetään asiakkaan ja työntekijän väliseen viestintään ja lisämyyntiin.

Jenni Parpala maksaa työntekijöilleen alan keskivertoa korkeampaa palkkaa. Hän on kasvattanut yritystä nopeasti kahden työntekijän firmasta kahdeksan työntekijä firmaksi. Kiffel on elävä esimerkki siitä, mitä henkilöbrändäyksellä, tuotteistamisella sekä hyvällä markkinoinnilla voi saada aikaan perinteisellä alalla.

Emmi Salo satsaa sosiaaliseen mediaan

29-vuotias Emmi Salo aloitti fitness-yrittäjyyden toiminimiyrittäjänä. Nyt Fitverstas on osakeyhtiö, jossa työskentelee 14 valmentajaa toiminimellä. Fitverstas laajentaa palvelujaan myös englannin ja saksan kielelle ja tähtää kansainvälisille markkinoille.

Valmentajia osallistetaan tekemiseen ja myös asiakkaat ovat mukana paitsi palvelun kehityksessä, myös markkinoinnissa. Firmalla on sosiaalisessa mediassa asiakkaista koostuva 60 hengen pr-tiimi, johon pyritään.

Salo on tehnyt suositusta ja vahvasti kilpaillusta alasta omannäköisen, satsannut sosiaalisen median voimaan ja kasvattanut liiketoimintaa vaikuttavaan suuntaan. Yritys tarjoaa myös muille alan osaajille työllistymisen väylän. Yrittäjällä on rohkeutta ajatella isosti ja suunnata kansainvälisille markkinoille.

Janne Puustinen yhdistää kasvun ja työntekijöiden hyvinvoinnin

Jyväskylässä perustetun ohjelmisto- ja konsultointiyritys MEOM:in vahvuus ovat työntekijät, joiden osaaminen ei ole pelkästään yhden substanssin varassa. Työntekijöitä on 20. Esimerkiksi palvelumuotoilijoilla on vankan suunnitteluosaamisen lisäksi liiketoiminta- ja ohjelmointiosaamista.

30-vuotias yrittäjä Janne Puustinen panostaa osaamisen kehittämiseen, sillä maailmanluokan digitaaliset toteutukset vaativat monipuolista osaamista ihmisten käyttäytymisen ymmärtämisestä pikselintarkkoihin ohjelmointitoteutuksiin. Puustinen haluaa löytää firmalle oikean kasvuvauhdin suhteessa työntekijöiden hyvinvointiin.

Voittaja julki elokuussa Get Together -tapahtumassa

Valtakunnan Vuoden nuori yrittäjä paljastetaan Nuorten Yrittäjien Get Together -päätapahtumassa Hyvinkäällä 24.8.2018.

Voittajat valitsee raati, johon kuuluvat

- yrittäjä Niklas Nukari, Takuullecom Oy, vuoden 2017 voittaja

- yrittäjä Saimi Hoyer, Hotelli Punkaharju

- yrittäjä Leo Kadieff, Nuorten Yrittäjien johtoryhmä

- yrittäjä Anna Perho

- yrittäjä Kati Rauhaniemi, Business&Marketing Dot Oy

- Sam Nieminen, SGN Group Oy (Yksityisyrittäjäin Säätiön edustaja)

- digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä, Suomen Yrittäjät

Yksityisyrittäjäin Säätiö tukee valtakunnallisen kilpailun kolmen parhaan palkitsemista yhteensä 30 000 euron suuruisella summalla. Alueellisten alkukilpailujen voittajien palkitsemiseen säätiö osoittaa 1 500 euron suuruisen tuen kullekin alueelle.