Vuoden oivallus -palkinto myönnettiin Tympeät tytöt – Aikuistumisriittejä -sarjakuvakirjan mesenaattikampanjalle

Taiteilija Riina Tanskaselle ja Innon markkinointikoordinaattori Emmi-Julia Lepistölle on myönnetty PING Helsingin Vuoden valinnat 2021 -tapahtumassa Vuoden oivallus -palkinto onnistuneesta Tympeät tytöt -mesenaattikampanjasta.

PING Helsingin Vuoden oivallus -palkinto on myönnetty onnistuneelle Tympeät tytöt – Aikuistumisriittejä -mesenaattikampanjalle. Raadin perustelut ovat: ”Sosiaalisen median hyödyntäminen mesenaattirahoituksen keräämisessä Tympeät tytöt – Aikuistumisriittejä -sarjakuvakirjan julkaisuun. Kampanja levisi sosiaalisessa mediassa orgaanisesti ja keräsi suuren joukon kannattajia.”

Riina Tanskasen Tympeät tytöt – Aikuistumisriittejä -sarjakuvakirja räjäyttää normikritiikillään määritelmät siitä, millaisia tyttöjen kuuluu olla. Värejä ja vastarintaa pursuavat sarjakuvat iskevät tyttöyden kipupisteisiin, kuten hoivavastuuseen, seksuaalisen väkivallan pelkoon ja kulttuurikentän mieskatseeseen.

Tympeät tytöt eivät etsi syntipukkia, vaan joutuvat kerta toisensa jälkeen toteamaan, että asenteet elävät kaikkialla yhteiskunnassamme, myös heissä itsessään. Kirja on armoton ja tärkeä teos ahtaista asenteista ja arvoista, kehosta ja ulkonäöstä, pelosta ja miellyttämisen halusta. Se on elintärkeää kapinaa ja niin samastuttavaa siksi, että se on totta. Tympeät tytöt – Aikuistumisriittejä ilmestyy 9.8.2021.

Riina Tanskanen on taiteilija, yhteiskunnallinen ajattelija ja kansansivistäjä, joka syttyy kirjastoista ja ihmisoikeuksista.

Kirjan arvostelukappaleet:

